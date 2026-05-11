Prima stagione in Francia e annata veramente da incorniciare per Mamadou Sangaré: il numero 8 del Lens ha infatti questa mattina ricevuto il premio Marc-Vivien Foé, che riconosce il miglior giocatore africano della Ligue1 per la stagione 2025-2026. A 23 anni, il centrocampista maliano succede così ad Achraf Hakimi che non ha potuto partecipare per questioni legali.

PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

Lens, la stagione straordinaria di Mamadou Sangaré

. O meglio, nella sua prima stagione in Ligue1. Ricompensa: premio miglior giocatore africano del campionato. Un debutto assolutamente non male per Mamadou. Il 23 enne centrocampista del Lens ha ricevuto questa mattina il premio intitolato al compianto Marc-Vivien Foé, succedendo così ad Achraf

Contenuto non disponibile. Vedi su Twitter

Arrivato dallo SK Rapid per 8 milioni di euro nella scorsa sessione estiva di mercato, il classe 2003 ha partecipato a quasi tutte le gare club rosso-oro, pur dovendo rimanere assente per poco più di un mese tra dicembre e gennaio per prendere parte alla Coppa d'Africa con il Mali, dove le Aquile sono state eliminate ai quarti di finale dal Senegal (1-0).

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Il suo contributo si è rivelato più che indispensabile per gli Artésiens, protagonisti di una stagione andata oltre ogni limite: secondo posto in campionato con tanto di qualificazione diretta alla prossima Champions League e finale di Coppa di Francia da disputare il 22 maggio contro il Nizza: "Sono felice di aver vinto questo trofeo. Ho fatto una buona stagione. È stata resa più facile grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno supportato fin dal primo giorno - ha dichiarato Sangaré - Quindi è per me motivo di grande orgoglio ricevere questo premio dopo tutto il duro lavoro che ho svolto in questa stagione".

CLICCA QUI PER GUARDARE IL GRANDE CALCIO IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365