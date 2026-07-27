Con l'infortunio del difensore Buongiorno, che rimarrà fermo per ben cinque mesi, il Napoli è costretto a rivolgersi al mercato per trovare un sostituto. Ed ecco che il direttore sportivo Manna ha presentato una offerta per Badiashile al Chelsea. Lo rivela SportMediaset.

Napoli might be back in the running for Benoit Badiashile, as Chelsea are increasingly open to letting the defender leave on loan.#Napoli #CFC #SerieA #Calcio pic.twitter.com/iOhYo8QfZN — Football Italia (@footballitalia) July 26, 2026

Il Napoli fa una offerta per Badiashile del Chelsea

Il difensore centralenon parteciperà alla preparazione del Napoli in vista del nuovo campionato. L'ex, infatti, ha dovuto subire una causa dei suoi noti problemi al ginocchio. In un comunicato ufficiale il club partenopeo ha rivelato le condizioni fisiche del suo giocatore. Che, tra l'altro, sarà costretto ad un lungo stop:dovrà fare a meno di lui per ben. Ed è apparso subito chiaro, e del resto il dslo ha confermato, che sarebbe stato necessario rivolgersi al mercato per coprire un buco nel reparto difensivo a disposizione del nuovo tecnico. Ed è stato lo stesso allenatore a richiedere un rinforzo in difesa.

Manna, quindi, si è messo subito all'opera. Il profilo che è stato individuato è quello Benoît Badiashile, giocatore francese classe 2001 in forza al Chelsea. Passato dalle giovanili di Limoges e Monaco, ha giocato per cinque anni con la maglia del club monegasco. Per poi passare in Premier League con la squadra di Londra Con i Blues, però, non è un titolare fisso e viene da una stagione complicata. Anche il francese, infatti, ha avuto diversi infortuni e problemi fisici e nella scorsa annata ha potuto giocare appena otto partite nel campionato inglese. Ma, nonostante i suoi cronici problemi di integrità fisica, il Napoli ha bisogno di tamponare subito quella che rischia di diventare una vera e propria emergenza. Ed è per questo che la società partenopea ha già fatto una prima offerta ai londinesi che lo valutano circa 15 milioni di euro. Il Napoli non vorrebbe, però, prenderlo a titolo definitivo, ma in prestito: da capire se con obbligo o diritto di riscatto.