Maxence Lacroix lascia il Crystal Palace, firmerà fino al 2032 con il Chelsea: operazione da 60 milioni di euro dopo una stagione da protagonista
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Il Chelsea mette a segno un altro colpo da 'novanta' per la rosa di Xabi Alonso: è arrivo anche il difensore Maxence Lacroix per oltre 60 milioni di euro, definendo l'ennesimo colpo importante del mercato estivo dei Blues e del dominio della Premier League.
Lacroix al Chelsea: operazione chiusaIl Chelsea ha chiuso l'acquisto di Maxence Lacroix dal Crystal Palace. Dopo giorni di contatti e una trattativa arrivata alla fase decisiva, i due club hanno raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento del centrale francese, che vestirà la maglia dei Blues a partire dalla prossima stagione. Secondo i vari media inglesi, l'operazione è stata definita sulla base di circa 52 milioni di sterline, pari a poco più di 60 milioni di euro, una cifra che conferma quanto il Chelsea era disposto a spingere per arrivare al classe 2000. Lacroix firmerà inoltre un contratto di addirittura sette anni, fino al 2032. Per il Chelsea si tratta di un innesto di primo livello per una difesa destinata a rinnovarsi.
La dirigenza cercava un centrale già affermato in Premier League, rapido nelle letture difensive, dominante nei duelli e capace di impostare dal bassi: caratteristiche che Lacroix ha dimostrato di possedere nel corso dell'ultima stagione. A 26 anni, il difensore arriva nel momento migliore della propria carriera, con l'obiettivo di diventare uno dei punti di riferimento della retroguardia londinese.
La sua stagione con il Crystal PalaceIl trasferimento al Chelsea è il premio per un'annata straordinaria vissuta con il Crystal Palace. Arrivato nell'estate del 2024 al Wolfsburg, Lacroix si è imposto fin da subito come leader della difesa della squadra allenata da Oliver Glasner, offrendo continuità di rendimento e prestazioni di altissimo livello. Nel corso della stagione ha collezionato 43 presenze complessive, mettendo a segno 3 gol e 3 assist, distinguendosi soprattutto per solidità difensiva, velocità nelle coperture e qualità nell'impostazione. Le sue prestazioni nella stagione 2024/25 hanno contribuito allo storico trionfo del Crystal Palace in FA Cup, primo trofeo nella storia del club, per poi concludere con il primo titolo europeo come la vittoria della Conference League lo scorso maggio. Ora per Lacroix si apre una nuova e intrigante sfida.
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