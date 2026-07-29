Il Palermo aggiunge esperienza e spessore al proprio reparto difensivo. La società rosanero ha infatti ufficializzato l'arrivo di Federico Barba, centrale mancino con un lungo passato in Serie A pronto a mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi.

Barba torna in Italia: il Palermo punta sull'esperienza

L'approdo diin rosanero rappresenta uno dei movimento più interessanti del mercato estivo del. Dopo diverse esperienze all'estero, il classe 1993 torna nel calcio italiano scegliendo un progetto ambizioso come quel del club siciliano, deciso a costruire una rosa competitiva per puntare nuovamente ai vertici della, avendo sfiorato lain questa stagione. Il suo profilo garantisce affidabilità, leadership e una conoscenza approfondita del campionato italiano, qualità che potrebbero rivelarsi decisive nell'arco della stagione.

BENEVENTO, ITALIA - 07 FEBBRAIO: Federico Barba del Benevento Calcio durante la partita di Serie A tra Benevento Calcio e UC Sampdoria allo Stadio Ciro Vigorito il 07 febbraio 2021 a Benevento, Italia. Gli stadi sportivi in tutta Italia rimangono sotto severe restrizioni a causa della pandemia di Coronavirus poiché le leggi governative sul distanziamento sociale vietano i tifosi all'interno dei luoghi con il risultato che le partite vengono giocate a porte chiuse. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

La scelta del Palermo e l'esperienza maturata in Italia

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Perrappresenta l'occasione di rilanciarsi in un ambiente importante e ricco di. La società rosanero, dal canto suo, aggiunge al reparto arretrato un calciatore abituato a confrontarsi con contesti di alto livello e con un bagaglio enorme dimaturata in Italia, ma anche all'estero come Germania, Spagna, Svizzera e Indonesia. La scelta testimonia la volontà del club di affiancare elementi esperti ai giocatori già presenti, capaci di guidare il gruppo anche nei momenti più delicati della stagione. Nonostante le numerose parentesi all'estero,ha costruito gran parte della propria carriera proprio nel calcio italiano, dove ha collezionato oltretraCresciuto nel settore giovanile della Roma, si è messo in mostra con le maglie died, conquistando lacon i toscani prima di approdare al. Nel corso degli anni ha disputato più di 100 partite nella massima serie e oltre 140 in Serie B, distinguendosi per continuità, affidabilità e capacità di adattarsi ai vari contesti. Un bagaglio di esperienza importante che ilconta di valorizzare per ambire al ritorno in Serie A dopo nove anni.