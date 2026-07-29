Dopo una stagione con il Persib Bandung, il difensore ha scelto di tornare nel calcio italiano
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Il Palermo aggiunge esperienza e spessore al proprio reparto difensivo. La società rosanero ha infatti ufficializzato l'arrivo di Federico Barba, centrale mancino con un lungo passato in Serie A pronto a mettersi a disposizione di Filippo Inzaghi.
Barba torna in Italia: il Palermo punta sull'esperienzaL'approdo di Federico Barba in rosanero rappresenta uno dei movimento più interessanti del mercato estivo del Palermo. Dopo diverse esperienze all'estero, il classe 1993 torna nel calcio italiano scegliendo un progetto ambizioso come quel del club siciliano, deciso a costruire una rosa competitiva per puntare nuovamente ai vertici della Serie B, avendo sfiorato la promozione in questa stagione. Il suo profilo garantisce affidabilità, leadership e una conoscenza approfondita del campionato italiano, qualità che potrebbero rivelarsi decisive nell'arco della stagione.
La scelta del Palermo e l'esperienza maturata in ItaliaPer Barba, Palermo rappresenta l'occasione di rilanciarsi in un ambiente importante e ricco di entusiasmo. La società rosanero, dal canto suo, aggiunge al reparto arretrato un calciatore abituato a confrontarsi con contesti di alto livello e con un bagaglio enorme di esperienza maturata in Italia, ma anche all'estero come Germania, Spagna, Svizzera e Indonesia. La scelta testimonia la volontà del club di affiancare elementi esperti ai giocatori già presenti, capaci di guidare il gruppo anche nei momenti più delicati della stagione. Nonostante le numerose parentesi all'estero, Barba ha costruito gran parte della propria carriera proprio nel calcio italiano, dove ha collezionato oltre 25o presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.
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