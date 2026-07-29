Il Milan sta gettando le basi per la sua prossima stagione, lavorando nel ritiro australiano con grande attenzione. A fare ii punto della situazione è il difensore rossonero Matteo Gabbia, che ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare il momento della squadra in vista dell'avvio di stagione. Tra i numerosi argomenti affrontati, il centrale rossonero ha parlato delle novità tecniche e societarie, soffermandosi anche su questioni di mercato molto delicate, come il destino di Rafael Leao. Il passaggio più importante però, è quello sugli obiettivi del club, mettendo nel mirino l'Europa League. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>