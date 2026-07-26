Gila ha svolto gli esami strumentali dopo l'infortunio che l'ha obbligato a lasciare il campo in Celtic-Milan: il risultato delle analisi
L'ambiente rossonero può tirare un grande sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Mario Gila. Il difensore spagnolo aveva fatto preoccupare lo staff tecnico e i tifosi del Milan nell'amichevole con il Celtic. Il centrale difensivo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un fastidio muscolare che aveva fatto temere il peggio in vista della prosecuzione della preparazione estiva.
Milan, la diagnosi dell'infortunio di GilaNelle ore successive alla partita, il giocatore si è sottoposto agli accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema. L'esito degli esami ha portato una notizia decisamente positiva in casa milanista: le verifiche hanno infatti escluso del tutto la presenza di lesioni muscolari. I medici hanno confermato che l'infortunio è un semplice risentimento, nato da un indurimento al retto femorale della coscia destra.
La diagnosi riduce notevolmente i tempi previsti per il recupero. La buona notizia permette ad Amorim e al suo staff di guardare con ottimismo ai prossimi impegni in programma per il precampionato rossonero, sapendo di poter contare di nuovo sul centrale già nelle prossime settimane.
La partenza per Perth e il mirino sul derbyAdesso il difensore spagnolo seguirà un percorso di lavoro studiato su misura. L'atleta sarà controllato quotidianamente dallo staff medico e svolgerà un programma di allenamenti con carichi personalizzati, con l'obiettivo principale di evitare qualsiasi sovraccarico eccessivo dopo il risentimento muscolare subìto.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA