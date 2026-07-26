L'ambiente rossonero può tirare un grande sospiro di sollievo per le condizioni fisiche di Mario Gila. Il difensore spagnolo aveva fatto preoccupare lo staff tecnico e i tifosi del Milan nell'amichevole con il Celtic. Il centrale difensivo è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un fastidio muscolare che aveva fatto temere il peggio in vista della prosecuzione della preparazione estiva.

Milan, la diagnosi dell'infortunio di Gila

Nelle ore successive alla partita, il giocatore si è sottoposto agliper valutare l'entità del problema. L'esito degli esami ha portato una notiziain casa milanista: le verifiche hanno infatti escluso del tutto la presenza di lesioni muscolari. I medici hanno confermato che l'infortunio è un, nato da un indurimento al retto femorale della coscia destra.

La diagnosi riduce notevolmente i tempi previsti per il recupero. La buona notizia permette ad Amorim e al suo staff di guardare con ottimismo ai prossimi impegni in programma per il precampionato rossonero, sapendo di poter contare di nuovo sul centrale già nelle prossime settimane.

GLASGOW, SCOZIA - 25 LUGLIO: Mario Gila Fuentes dell'AC Milan in azione durante una partita amichevole pre-stagionale tra Celtic e AC Milan al Celtic Park il 25 luglio 2026 a Glasgow, Scozia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

La partenza per Perth e il mirino sul derby

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Adesso il difensore spagnolo seguirà un percorso di lavoro studiato su misura. L'atleta sarà controllato quotidianamente dallo staff medico e svolgerà un, con l'obiettivo principale di evitare qualsiasi sovraccarico eccessivo dopo il risentimento muscolare subìto.Nonostante questo piccolo intoppo fisico, il programma del ritiro dinon subisce modifiche: il centrale dovrebbe infatti partire oggi insieme al resto dei compagni di squadra per volare, e prendere parte alla tournée del club. Nel frattempo, l'obiettivo dello staff resta quello di rimettere il difensore a piena disposizione del tecnico in vista del grande derby amichevole contro, il prossimo 5 agosto.