Il futuro di Pervis Estupiñán resta tutto da scrivere. Sembrava che il terzino ecuadoriano fosse destinato a lasciare il Milan già nelle prossime settimane, ma la situazione avrebbe subito un rallentamento. Secondo Gianluca Di Marzio, Rúben Amorim ha chiesto alla dirigenza rossonera di sospendere momentaneamente ogni decisione definitiva per poter valutare personalmente il giocatore durante il ritiro estivo. Una scelta che dimostra come il nuovo allenatore voglia conoscere da vicino tutti gli elementi della rosa prima di definire le strategie di mercato.CLICCA QUI PER SEGUIRE IL CALCIO IN DIRETTA STREAMING

Amorim vuole giudicare il campo prima del mercato

L'interesse dell'nei confronti dell'esterno sinistro resta concreto e il club inglese sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'offerta compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Prima di aprire definitivamente alla cessione, però, Amorim preferisce prendersi qualche giorno per osservare Estupiñán negli allenamenti e capire se possa avere un ruolo nel nuovo progetto tecnico.

MILANO, ITALIA - 22 FEBBRAIO: Pervis Estupinan del Milan controlla la palla durante la partita di Serie A tra il Milan e il Parma Calcio 1913 allo stadio Giuseppe Meazza il 22 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Francesco Scaccianoce/AC Milan tramite Getty Images)

L'allenatore portoghese, arrivato sulla panchina rossonera con idee molto precise, intende infatti valutare personalmente ogni componente della rosa, evitando decisioni affrettate e basandosi esclusivamente sulle risposte offerte dal campo.

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Una stagione difficile, ma il futuro è ancora aperto

Arrivato al Milan con aspettative importanti, Estupiñán ha vissuto una stagione al di sotto delle attese. L'inserimento nel calcio italiano si è rivelato più complicato del previsto e, con il passare dei mesi, il terzino ecuadoriano ha perso spazio nelle gerarchie, trovandosi spesso alle spalle del giovane

Nonostante ciò, il suo rendimento ha mostrato anche segnali positivi, tra cui il gol decisivo realizzato nel derby di marzo, un momento che gli ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi rossoneri. Ora spetterà ad Amorim decidere se concedergli una nuova opportunità oppure dare il via libera alla cessione, con l'Aston Villa che continua a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione.