Dopo svariati nomi e tentativi l'Inter chiude per l'esterno del Tottenham
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La partenza direzione Real Madrid di Denzel Dumfries ha lasciato un vuoto sulla fascia destra dell'Inter. Tanti nomi sono stati presi in considerazione. Il primo a rientrare nella lista è stato Marco Palestra che è stato poi acquistato dal Chelsea. I nerazzurri avevano poi di fatto chiuso per Khalaili, prima che venisse bloccato allo step dell'idoneità sportiva. In queste ore il rebus ha trovato una fine. L'Inter è ritornata con decisione su Djed Spence, nome già accostato ai neroazzurri ad inizio mercato.
Durante le amichevoli sulla fascia destra è stato provato Andy Diouf, con anche buoni risultati. Ma Cristian Chivu voleva una certezza su quel lato e il profilo del calciatore inglese ha superato quello di Diaby, anche in seguito al mancato accordo tra la squadra di Milano e l'Al-Ittifaq.
Spence all'Inter affare in chiusura, i dettagli della trattativaDopo un tira e molla tra il club neroazzurro e il Tottenham arriva la notizia dell'imminente chiusura della trattativa, come riportato da Fabrizio Romano. Nel primo incontro tra i club, la squadra inglese aveva sparato alto, chiedendo un prezzo che oscillava tra i 40 e 50 milioni. Nelle ultime settimane gli Spurs hanno abbassato le pretese. Nella giornata odierna l'Inter ha affondato così il colpo, trovando un accordo sui 30 milioni di euro più 2 di bonus.
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Chivu ora attende solo di averlo disponibile per gli allenamenti. Nella giornata di domani dovrebbero essere previste le visite mediche e la conseguente firma del contratto che lo legherà ai neroazzurri per i prossimi 5 anni.
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