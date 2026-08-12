Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

La partenza direzione Real Madrid di Denzel Dumfries ha lasciato un vuoto sulla fascia destra dell'Inter. Tanti nomi sono stati presi in considerazione. Il primo a rientrare nella lista è stato Marco Palestra che è stato poi acquistato dal Chelsea. I nerazzurri avevano poi di fatto chiuso per Khalaili, prima che venisse bloccato allo step dell'idoneità sportiva. In queste ore il rebus ha trovato una fine. L'Inter è ritornata con decisione su Djed Spence, nome già accostato ai neroazzurri ad inizio mercato.

Durante le amichevoli sulla fascia destra è stato provato Andy Diouf, con anche buoni risultati. Ma Cristian Chivu voleva una certezza su quel lato e il profilo del calciatore inglese ha superato quello di Diaby, anche in seguito al mancato accordo tra la squadra di Milano e l'Al-Ittifaq.

LONDRA, INGHILTERRA - 27 MARZO: Djed Spence dell'Inghilterra controlla la palla durante l'amichevole internazionale tra Inghilterra e Uruguay allo stadio di Wembley il 27 marzo 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

Spence all'Inter affare in chiusura, i dettagli della trattativa

Caricamento post Instagram...

Dopo un tira e molla tra il club neroazzurro e il Tottenham arriva la notizia dell', come riportato da Fabrizio Romano. Nel primo incontro tra i club, la squadra inglese aveva sparato alto, chiedendo un prezzo che oscillava tra i 40 e 50 milioni. Nelle ultime settimane gli Spurs hanno abbassato le pretese. Nella giornata odierna l'Inter ha affondato così il colpo, trovando unUn acquisto, quello dell'esterno inglese, che ha da subito convinto il mister Chivu. Le sue caratteristiche fisiche e tecniche colmano nel migliore dei modi l'assenza di Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid ad inizio calciomercato., stavolta in una big, e dopo aver dimostrato le sue qualità in primis al grifone lo scorso anno e successivamente con l' Inghilterra al mondiale giocatosi in estate.

Chivu ora attende solo di averlo disponibile per gli allenamenti. Nella giornata di domani dovrebbero essere previste le visite mediche e la conseguente firma del contratto che lo legherà ai neroazzurri per i prossimi 5 anni.