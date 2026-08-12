La scomparsa di Jorge Messi, suo padre e una delle persone più importanti della sua vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di Lionel Messi. La Pulce ha deciso di raccontare il proprio dolore attraverso i suoi profili social scrivendo una lettera per il papà. Jorge è stato al fianco dell'argentino sin dai primi passi, accompagnandolo in tutto il suo percorso di crescita e sostenendolo anche quando il suo talento lo ha portato lontano da Rosario, fino a Barcellona. Nel suo messaggio, l'ex Paris Saint-Germain rivive i ricordi indelebili vissuti con suo padre.

Il ricordo del padre e il Mondiale: le parole di Lionel Messi

Jorge Messi è deceduto lo scorsoa causa di una grave malattia con cui lottava da tempo. Nato nel, ha lavorato per anni in un'acciaieria in Argentina primi di trasferirsi a Barcellona per inseguire il sogno di suo figlio. Jorge non ha rappresentato soltanto la figura maschile su cui contare per Lionel Messi,

ROSARIO, ARGENTINA – 25 NOVEMBRE: Jorge Messi, padre di Lionel Messi, assiste alla partita tra Newell’s Old Boys e Inter Miami, valida per la Illinois Newell’s Cup, al Centro Griffa di Rosario. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images)

Nel primo passaggio della sua lettera, Messi racconta quanto sia difficile per lui accettare la scomparsa del padre. La consapevolezza della sofferenza di Jorge non rende meno dolorosa la sua morte avvenuta, secondo l'argentino, troppo presto: "Papà, ancora non riesco a credere che tu te ne sei andato. Non riesco ad accettarlo, o meglio, non voglio accettarlo. Mi fa molto male pensare che non ti rivedrò più, che non parleremo più. So che stavi soffrendo e che è la cosa migliore, ma te ne sei andato troppo presto. Avevamo ancora tantissimo da vivere insieme".

Il Mondiale: il sogno del padre Jorge

Il dubbio di Messi: "Non so per quanto continuerò a giocare!"

Successivamente arriva uno dei ricordi più significativi della lettera: il, torneo che il padre avrebbe voluto godersi a pieno. Jorge chiedeva costantemente a Messi di partecipare al torneo, ma proprio nei giorni precedenti all'inizio della competizione la situazione iniziò a peggiorare: ". Era la prima volta che non saresti stato a un torneo, ma la mamma mi dicevi che saresti migliorato e che saresti stato bene per viaggiare. Io ti dicevo che saremmo arrivati in finale così saresti potuto venire. Siamo arrivati in finale, ma tu non c'eri. Volevo vincerla per potertela mostrarne una nuova. Non ci sono riuscito, le gambe non mi davano più.".L'ex Paris Saint- Germain , non ha solo parlato della perdita del padre, ma ha ammesso di non sapere più che direzione prendere dopo la scomparsa della persona che lo ha accompagnato in tutto il suo percorso calcistico: ". Io giocavo soltanto a calcio e ora ho molti dubbi sul fatto che continuerò a farlo per molto tempo. Sei stato al mio fianco sin dall'inizio, mancava così poco alla fine.".

Nella parte conclusiva della lettera, la Pulce allarga il ricordo del padre: non soltanto il genitore che lo ha accompagnato per tutta la carriera, ma anche un amico, il miglior consigliere che abbia potuto mai desiderare: "Sei stato padre, amico e rappresentante. Sei sempre stato la persona che dovevi essere e in ogni momento e non hai mai sbagliato nulla, mi sei sempre stato accanto".

MEDELLÍN, COLOMBIA – 31 GENNAIO: Lionel Messi dell’Inter Miami durante l’amichevole contro l’Atlético Nacional allo stadio Atanasio Girardot, a Medellín, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Infine Messi ha voluto concludere la lettera rivolgendosi direttamente al padre con parole forti, ma forse le più significative: "Mi mancherai tantissimo, ma sarai sempre presente e soprattutto nell'educazione dei miei figli, perché insegnerò loro e li educherò come voi avete fatto con me. Riposa in pace e prenditi cura di tutti noi da lassù come facevi qui. Grazie di tutto. Ti amo papà".