Quello che è successo nel calcio nigeriano ha davvero dell'incredibile. In generale non si crede al sovrumano, a meno che non lo si veda con i propri occhi. Ebbene, da questo momento più di qualcuno in Nigeria dovrà ricredersi. È la clamorosa vicenda che ha visto protagonista Chinedu Ozor, difensore del Katsina United. Il giocatore era collassato in campo a causa di un malore e per qualche ora è stato dichiarato morto, ma in obitorio è successo l'impensabile. O meglio, il sovrumano. Ma su questo "miracolo" non c'è stata alcuna conferma e attualmente la situazione rimane incerta.

Nigeria, Ozor dichiarato morto ma in obitorio riprende i sensi: la clamorosa vicenda avvolta nel mistero

Katsina United Player, Ozor Chinedu, Reportedly Found Alive After He Was Taken to the Mortuary after slumping during a match pic.twitter.com/PyJyMAcHcl — Instablog9ja (@instablog9ja) August 11, 2026

Una vicenda che ha davvero dell'impensabile quella di Chinedu, calciatore della massima serie nigeriana. Il giocatore militante nelsi è accasciato all'improvviso sul terreno di gioco durante un'amichevole prestagionale contro i. La partita era iniziata da poco allo stadio Muhammadu Dikko di Katsina, quando in campo e sugli spalti si sono vissuti momenti di terrore e angoscia.

Portato d'urgenza al più vicino ospedale della città, il calciatore è apparso in condizioni disperate tanto che alla fine i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. La notizia ha fatto subito il giro del paese e in poco tempo tutti i club nigeriani hanno lasciato messaggi di cordoglio sia alla squadra in cui Ozor militava che alla famiglia del giocatore. Tuttavia la morte del giocatore resta ancora avvolta nel mistero a causa di quello che è successo all'obitorio.

Alcune fonti hanno riportato che i medici avrebbero notato movimenti del calciatore, che è stato portato in terapia intensiva e messo sotto ossigeno, ricevendo l'opportuna assistenza urgente per stabilizzarlo. Questa notizia del "risveglio" è stata lanciata dall'ex squadra di Ozor, l'Heartland FC: "Fonti affidabili affermano che Chinedu Ozor è stato trasferito dalla camera mortuaria all'ospedale dopo aver presumibilmente mostrato segni di movimento. Attualmente è sotto ossigeno mentre i medici lavorano per rianimarlo". Tuttavia, neanche questa notizia ha avuto conferma, tanto che sul profilo social del Katisna è ancora visibile il post dell'annuncio del decesso del giocatore. L'unica certezza è che i genitori del giocatore hanno chiesto di fare nuovi controlli sulle condizioni del ragazzo.