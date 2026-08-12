A meno di tre settimane dalla fine del calciomercato, in casa Atletico Madrid continua la ormai famosa telenovela Julian Alvarez. L'attaccante argentino, come ricordiamo, aveva espressamente chiesto la cessione al Barcellona ma il club non ha mai aperto al trasferimento ai catalani e adesso la sua permanenza in biancorosso sembra ormai vicina. Questa mattina, inoltre, il classe 2000 ha preso regolarmente parte all'allenamento con la squadra durante il quale, come riporta Mundo Deportivo, avrebbe anche avuto un confronto con l'allenatore Diego Simeone.

Atletico Madrid, pace con Julian Alvarez? Il giocatore avrebbe avuto un confronto con Simeone

📋 Alexander Sørloth sufre una contractura muscular.



➡️ https://t.co/SQWRo4nnKr pic.twitter.com/dgMDtpnRNx — Atlético de Madrid (@Atleti) August 12, 2026

e Julian Alvarez hanno finalmente deciso di deporre le armi? Quello che è successo stamattina potrebbe esserne una prova. L'attaccante argentino, uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato, si è allenato con la squadra in vista dell'esordio in campionato mercoledì prossimo contro ile, durante la partita di allenamento, Diegolo ha regolarmente schierato nella formazione titolare. Un segno che in teoria non lascia spazio ad interpretazioni, ma bisogna ancora capire se l'attaccante si è davvero convinto a continuare a vestire la maglia dei Colchoneros.

Come riporta il quotidiano Mundo Deportivo, durante la sessione di allenamento ci sarebbe anche stato un confronto tra Alvarez e Simeone. Non è ancora noto se questo colloquio abbia avuto luogo o meno, quello che è certo però è che il 26 enne ha lasciato il centro di allenamento alle 11:00, come il resto dei suoi compagni di squadra. I media presenti all'allenamento dei Colchoneros hanno visto un Julian Alvarez abbastanza solitario tanto da scambiare parole solo con quattro compagni, ovvero Lemar, Koke, Baena e Llorente.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio de La Cartuja, il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Sul fronte mercato, da tempo non si vede una squadra essersi fatta avanti per il Ragno e inoltre cedere Alvarez a pochi giorni dalla fine del mercato vorrebbe dire creare molti problemi a Diego Simeone che, di conseguenze, dovrebbe correre per individuare subito l'eventuale sostituto. Ma il Cholo ha più volte dichiarato di non volere privarsi dell'ex Manchester City. Lui punta su di lui e lo schieramento di oggi tra i titolari può dire molte cose, ma fino all'ultimo giorno può succedere di tutto.