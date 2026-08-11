La Supercoppa UEFA 2026 mette in palio il primo trofeo della stagione 2026/27 e propone il confronto tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, rispettivamente vincitrici dell'ultima Champions League e dell'Europa League. La sfida è in programma mercoledì 12 agosto alle ore 21:00 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. Il PSG vuole iniziare la nuova annata aggiungendo un altro trofeo alla propria bacheca, mentre la formazione inglese sogna di conquistare per la prima volta la Supercoppa Europea.

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Dove vedere PSG-Aston Villa in diretta TV e streaming ufficiale

Il momento di forma del Paris Saint-Germain

Mercoledì 12 agosto ci sarà il match tra Paris Saint-Germain e Aston Villa, con il calcio d'inizio previsto alle 21:00. A mandare in onda la partita èin, e si potrà seguire anche su SkyGo, disponibile su pc, smartphone, tablet e NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto.

Il Paris Saint-Germain si presenta all'appuntamento da campione d'Europa in carica, dopo aver conquistato per la seconda volta consecutiva la Champions League sotto la guida di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo ha portato il club francese ai vertici del calcio continentale e ora punta a completare il percorso con un altro successo internazionale.

L'avvicinamento alla Supercoppa non è stato però particolarmente semplice. Il PSG ha iniziato il precampionato con una pesante sconfitta per 3-0 contro il Maiorca, risultato condizionato anche dalle numerose assenze dei giocatori impegnati fino alle fasi conclusive del Mondiale.

Il momento dell'Aston Villa

L'Aston Villa arriva alla sfida forte del successo ottenuto nell'ultima edizione dell'Europa League e con la voglia di aggiungere un altro importante trofeo internazionale alla propria stagione. A guidare i Villans c'è Unai Emery, tecnico che conosce molto bene questa competizione ma che non è mai riuscito a conquistarla.

L'allenatore spagnolo ha infatti già disputato quattro Supercoppe UEFA senza riuscire a portare a casa il trofeo. Ai tempi del Siviglia ha perso due volte contro il Real Madrid e una contro il Barcellona, mentre nel 2021, sulla panchina del Villarreal, è stato sconfitto ai rigori dal Chelsea.

Le probabili formazioni di PSG-Aston Villa

Il PSG dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, affidandosi a Safonov tra i pali e alla coppia Joao Neves-Vitinha in mezzo al campo. Alle spalle del riferimento offensivo Ndjantou dovrebbero agire Mbaye, Dro e Kvaratskhelia.

L'Aston Villa dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Bizot sarà il portiere, mentre Cash, Lindelof, Torres e Maatsen dovrebbero comporre la linea difensiva. In avanti spazio a Guessand, Buendia e Garnacho alle spalle di Madjo.

Paris Saint-Germain (4-2-3-1): Safonov; Boly, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Dro; Mbaye, Ndjantou, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Aston Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Joao Gomes, Bogarde; Guessand, Buendia, Garnacho; Madjo. Allenatore: Emery.

Cosa aspettarsi dalla partita

La Supercoppa UEFA mette di fronte due squadre reduci da una stagione europea trionfale e desiderose di iniziare la nuova annata con un altro titolo. Il PSG parte con l'obiettivo di confermare il proprio dominio continentale, mentre l'Aston Villa vuole sfruttare l'occasione per compiere un ulteriore salto di qualità sotto la guida di Emery. I bicampioni in Champions League, comunque, partono con il favore dei pronostici per questa sfida.

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