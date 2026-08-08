Il nome di Cole Palmer torna inevitabilmente ad affacciarsi dalle parti di Manchester. Questa volta, però, sulla sponda rossa della città. Il Manchester United continua a ragionare su come alzare ulteriormente il livello della propria rosa e quello del fantasista del Chelsea rappresenta una delle suggestioni più affascinanti, ma anche più complicate, del mercato inglese. Non è una pista semplice e, soprattutto, al momento siamo lontani dal poter parlare di una vera trattativa. Palmer ha già respinto nei mesi scorsi le indiscrezioni su un possibile addio al Chelsea, spiegando di non avere intenzione di lasciare Stamford Bridge. C'è però un particolare che rende inevitabilmente intrigante l'accostamento: Palmer è cresciuto a Manchester ed è stato tifoso dello United da bambino.

Palmer allo United: un'operazione da sogno

LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Cole Palmer del Chelsea festeggia il secondo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, durante la partita di Premier League tra Chelsea e Leeds United a Stamford Bridge, il 10 febbraio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Dal punto di vista tecnico ci sarebbero pochi dubbi. Palmer garantirebbe allo United qualità tra le linee, gol, ultimo passaggio e soprattutto quella capacità di decidere le partite attraverso una giocata individuale che appartiene solamente ai grandi talenti. Può partire dalla destra, muoversi centralmente, giocare alle spalle della punta e diventare il riferimento creativo della squadra. Un calciatore intorno al quale costruire buona parte del progetto offensivo. Proprio per questo il Chelsea difficilmente prenderebbe in considerazione una sua cessione. Palmer è legato ai Blues da un contratto lunghissimo, fino al 2033, e continua a rappresentare uno dei giocatori più importanti del progetto londinese.

Il Chelsea può davvero lasciarlo partire?

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Cole Palmer del Chelsea reagisce durante la finale della Emirates FA Cup tra Chelsea e Manchester City, il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images)

È questo il grande ostacolo dell'operazione. Per convincere il Chelsea servirebbe probabilmente una proposta fuori mercato. Non soltanto perché si tratterebbe di privarsi di uno dei propri giocatori più rappresentativi, ma anche perché Palmer finirebbe direttamente nelle mani di una rivale della Premier League.