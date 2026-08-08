Sabato 8 agosto alle ore 14:00 italiane, Chelsea e Milan si affrontano in un'amichevole estiva al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta, in Indonesia. I Blues di Xabi Alonso continuano la preparazione in vista della nuova stagione di Premier League, mentre i rossoneri di Rúben Amorim proseguono il proprio percorso di avvicinamento alla ripresa della Serie A. Per scoprire dove vedere Chelsea-Milan in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

Il Chelsea sta attraversando una fase di profondo rinnovamento dopo una stagione conclusa con un piazzamento deludente. L'arrivo di Alonso in panchina ha aperto un nuovo ciclo, accompagnato da diversi cambiamenti nella rosa. Il Milan, invece, sta cercando di trovare i giusti equilibri dopo le prime uscite estive e vuole sfruttare questo appuntamento di prestigio per raccogliere indicazioni importanti.

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Come arrivano le due squadre alla partita

Il Chelsea ha vissuto un precampionato caratterizzato da risultati contrastanti. Dopo il successo contro il Western Sydney Wanderers, la squadra londinese ha incassato due sconfitte consecutive contro Tottenham e Juventus. Xabi Alonso è ancora al lavoro per trovare la migliore organizzazione tattica e questa amichevole rappresenta un altro importante test. Anche il Milan non ha ancora trovato continuità. La squadra di Amorim ha pareggiato contro Celtic e Inter nelle prime due uscite estive e arriva quindi al terzo appuntamento con l'obiettivo di compiere un passo avanti nella preparazione.

Le probabili formazioni di Chelsea-Milan

Il Chelsea dovrebbe presentarsi con il 4-2-3-1, con Joao Pedro come riferimento offensivo. Il Milan dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1, affidandosi a Ramos in avanti e alla coppia Nkunku-Loftus-Cheek alle sue spalle.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Palestra, Fofana, Tosin, Hato; Caicedo, Lavia; Quenda, Estevao, Gittens; Joao Pedro. Allenatore: Xabi Alonso.

Milan (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku; Ramos. Allenatore: Amorim.

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