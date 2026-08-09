Tra il caldo d'agosto e l'inizio del campionato di serie A, ci sono ancora tante incognite da sciogliere per il Napoli, che si gode il fresco di Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo e, in particolar modo, le prime risposte utili per il tecnico Massimiliano Allegri. L'amichevole internazionale di ieri contro il Celta Vigo ha confermato l'importanza di Di Lorenzo al centro della difesa e come top-scorer d'eccellenza, così come la necessità di sbloccare quanto prima il mercato in entrata per rinforzare la rosa in più reparti.

Non che non sia già forte, è chiaro ma continua ad essere manchevole di ricambi di prima fascia per affrontare un autunno senza sosta, aggiungendovi anche gli impegni di Champions League. Per riuscirvi però, bisognerà salutare Romelu Lukaku, con il club azzurro sempre intenzionato a non svendere i suoi campioni. Mentre altri, attendono solo di essere ufficializzati.

L'affaire Lukaku con Favasuli e Badiashile in attesa

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Tutto passa per il futuro di: ormai certo dell'addio al Napoli, l'attaccante belga è alla ricerca di una nuova sistemazione, salutando definitivamente la serie A per approdare in Europa. L'indiziata principale è il Fenerbahce , con la trattativa che prosegue nel migliore dei modi nonostante la differenza tra domanda e offerta sia ancora di 2 milioni di euro e il Napoli che non vuole svendere il suo calciatore. Non ci si adatta al ribasso ma il club partenopeo ha la grande necessità di cedere per sbloccare il mercato in entrata a rafforzare la difesa, orfana di Buongiorno lungodegente, Marianucci con un trauma contusivo al ginocchio e l'addio di Juan Jesus.Anche in questo il Napoli si è cautelato da tempo, chiudendo ufficiosamente i colpi, che attendono però di essere ufficializzati nel momento in cui gli azzurri monetizzeranno la cessione dell'attaccante belga. Nonostante ciò però, il reparto arretrato non è l'unico a doversi rinforzare: Allegri sta facendo le sue valutazioni anche per l'attacco con Lucca che al momento non sta convincendo e la necessità di affidarsi a un'altra prima punta per gestire al meglio le tre competizioni partenopee.

NAPOLI, ITALIA - 03 DICEMBRE: Lorenzo Lucca in azione durante la partita SSC Napoli contro Cagliari Calcio - Coppa Italia allo Stadio Diego Armando Maradona il 03 dicembre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di SSCN Napoli/SSCN Napoli via Getty Images)

Non basta la difesa: Lucca non convince, alla ricerca di un'altra prima punta

Il doppio ritiro di Dimaro e Castel di Sangro non ha sorriso particolarmente asotto attenta valutazione da parte di Allegri e del suo staff. Al tecnico partenopeo non sta convincendo l'approccio dell'attaccante, che anche in amichevole è apparso distratto, poco cinico né risolutivo. Ecco che le preoccupazioni aumentano, ancor di più in caso di addio ormai certo di Lukaku, con la necessità di un altro terminale d'attacco.

Si guarda in Premier League, con Osimhen verso il Tottenham che potrebbe dar vita a un valzer di bomber non indifferente, pronti a cogliere gli affari che il mercato inglese potrebbe mettere su un ricco piatto d'argento. Insomma, mancano meno di 15 giorni all'inizio ufficiale della nuova stagione partenopea e il Napoli è ancora in progress: l'ossatura di livello c'è ma adesso bisogna premere sull'acceleratore per mantenere il ritmo delle big e non deludere le aspettative dei tifosi nell'anno del centenario.