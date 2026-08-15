La Serie A si prepara a riaprire i battenti: chi sono le favorite per la vittoria secondo i principali bookmaker?
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Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dopo un'ultima stagione chiusa con l'Inter sul tetto d'Italia per la 21ª volta nella propria storia, la Serie A si prepara a ripartire. In mezzo, un'estate particolarmente intensa: il Mondiale ha tenuto gli appassionati incollati allo schermo, mentre il calciomercato ha già ridisegnato diverse rose e continua a regalare trattative e colpi di scena. Con l'esordio del nuovo campionato ormai alle porte, è già tempo di pronostici.
Serie A 2026/27, le quote antepost della prossima vincitrice
Almeno secondo le quote antepost, c'è una squadra davanti a tutte le altre: l'Inter. I nerazzurri sono indicati come i grandi favoriti per la conferma del titolo, con una quota che oscilla attualmente tra 1.85 e 2.10 confrontando il parere dei principali bookmakers. Un margine significativo rispetto alla concorrenza, a testimonianza della fiducia riposta nella squadra di Cristian Chivu nonostante un mercato ancora in evoluzione.
Alle spalle dei campioni d'Italia c'è il Napoli, considerato la principale alternativa e valutato intorno a quota 6.00. Gli cambiano pelle dopo l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Max Allegri, e maggiori indicazioni sul potenziale dei partenopei arriveranno soltanto dopo le prime mosse di mercato, ad oggi ancora fermo.
Molto vicina poi la Juventus, che invece sul mercato si è mossa eccome con gli acquisti di Celik, Kolo Muani e Alajbegovic: per i bianconeri, la quota si muove tra 6.00 e 6.50. Si trova leggermente più staccato invece il Milan, con una quota che si aggira mediamente sul 7.50. Stessa valutazione anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, proposta a circa 7.50, mentre il Como rappresenta una possibile sorpresa a quota 20.00. Più lontane Atalanta e Fiorentina, entrambe intorno a quota 50.00.
Il mercato può ancora cambiare gli equilibri, ma per ora le quote parlano chiaro: l'Inter parte davanti a tutte.
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