Inter, è già Stones mania: video virali e tifosi impazziti

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dopo un'ultima stagione chiusa con l'Inter sul tetto d'Italia per la 21ª volta nella propria storia, la Serie A si prepara a ripartire. In mezzo, un'estate particolarmente intensa: il Mondiale ha tenuto gli appassionati incollati allo schermo, mentre il calciomercato ha già ridisegnato diverse rose e continua a regalare trattative e colpi di scena. Con l'esordio del nuovo campionato ormai alle porte, è già tempo di pronostici.

Serie A 2026/27, le quote antepost della prossima vincitrice

Almeno secondo le quote antepost, c'è una squadra davanti a tutte le altre: l'Inter. I nerazzurri sono indicati come i grandi favoriti per la conferma del titolo, con una quota che oscilla attualmente tra 1.85 e 2.10 confrontando il parere dei principali bookmakers. Un margine significativo rispetto alla concorrenza, a testimonianza della fiducia riposta nella squadra di Cristian Chivu nonostante un mercato ancora in evoluzione.

Alle spalle dei campioni d'Italia c'è il Napoli, considerato la principale alternativa e valutato intorno a quota 6.00. Gli cambiano pelle dopo l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Max Allegri, e maggiori indicazioni sul potenziale dei partenopei arriveranno soltanto dopo le prime mosse di mercato, ad oggi ancora fermo.

NAPOLI, ITALIA - 14 LUGLIO: Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della SSC Napoli, con Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli. Massimiliano Allegri viene presentato come nuovo allenatore della SSC Napoli al Teatro di San Carlo il 14 luglio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Molto vicina poi la Juventus, che invece sul mercato si è mossa eccome con gli acquisti di Celik, Kolo Muani e Alajbegovic: per i bianconeri, la quota si muove tra 6.00 e 6.50. Si trova leggermente più staccato invece il Milan, con una quota che si aggira mediamente sul 7.50. Stessa valutazione anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, proposta a circa 7.50, mentre il Como rappresenta una possibile sorpresa a quota 20.00. Più lontane Atalanta e Fiorentina, entrambe intorno a quota 50.00.

Il mercato può ancora cambiare gli equilibri, ma per ora le quote parlano chiaro: l'Inter parte davanti a tutte.