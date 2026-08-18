Lo abbiamo visto poche settimane fa al Mondiale, con le braccia incrociate a formare una "X" davanti all’arbitro durante la sfida contro l’Argentina, in segno di protesta per le decisioni arbitrali a detta sua scandalose. Ora Hossam Hassan torna a far parlare di sé, ma per una vicenda che col calcio non c'entra niente: il Commissario Tecnico dell’Egitto è finito in ospedale dopo aver perso i sensi durante una lite familiare. A riferirlo sono diverse fonti locali e internazionali, secondo le quali l’episodio sarebbe avvenuto in un hotel sulla costa settentrionale del Paese africano.

Egitto, Hassan e la lite: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa egiziana, Hassan si trovava nei pressi di un bar dell’hotel quando sarebbe scoppiata una lite tra la sua attuale moglie, Dan Adam, e la prima moglie, Howaida El-Gharbawy. Le due donne si sarebbero incontrate casualmente nella struttura e quella che inizialmente sarebbe stata una discussione sarebbe rapidamente degenerata in una colluttazione, rendendo necessario l’intervento di alcune persone presenti sul posto e successivamente della polizia.

BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Hossam Hassan, capo allenatore dell'Egitto, urla istruzioni durante un'partita amichevole internazionale tra Spagna e Egitto allo stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Hassan, che si trovava nelle vicinanze, sarebbe intervenuto personalmente per cercare di fermare la rissa. Proprio durante quei momenti concitati, però, il sessantenne avrebbe accusato un malore e sarebbe crollato a terra, perdendo conoscenza. Il tecnico è stato quindi trasportato in ospedale, e al momento non sono stati diffusi aggiornamenti dettagliati sulle sue condizioni. Sull’accaduto, tuttavia, circolano ricostruzioni differenti: secondo il rappresentante di Hassan, il CT avrebbe perso i sensi a causa della forte tensione provocata dalla situazione, mentre altre fonti sostengono invece che il tecnico sia rimasto coinvolto, suo malgrado, nella colluttazione mentre cercava di separare le due parti.

SE DESMAYÓ... EN MEDIO DE UNA ¡PELEA ENTRE SUS DOS ESPOSAS! 🇪🇬😱



➡️ Hossam Hassan, DT de Egipto durante el Mundial, vivió un cruce verbal y físico entre Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam



🗞️😤 Según relató el medio árabe Al-Arabiya, no solo volaron insultos, sino también golpes y… pic.twitter.com/UuaWFPFQXx — Diario Olé (@DiarioOle) August 17, 2026

Anche le protagoniste della lite hanno fornito versioni opposte, con Dan Adam che ha raccontato ai media egiziani di essere stata aggredita dopo essere rientrata da un concerto. La donna sostiene inoltre che Howaida El-Gharbawy le avrebbe lanciato una bevanda bollente sul volto, prima che la situazione degenerasse ulteriormente, e ha affermato di essere stata picchiata e trascinata durante la colluttazione.

L’avvocato Ahmed Hamd, che rappresenta Howaida El-Gharbawy e sua figlia Yara Hassan, ha sostenuto che sarebbero state proprio loro a essere aggredite. Secondo il legale, El-Gharbawy avrebbe chiamato la polizia e presentato una denuncia sull’accaduto. Saranno dunque gli eventuali sviluppi dell’inchiesta a chiarire cosa sia realmente successo all’interno dell’hotel.