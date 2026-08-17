Trattativa lampo in casa Milan. A sorpresa i rossoneri piazzano un importante colpo in entrata. Stiamo parlando di Diego Moreira. L'esterno belga-portoghese è stato preso dallo Strasburgo per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Un colpo che Ruben Amorim chiedeva da tempo e Mendes, in pochi minuti, è riuscito ad accontentare il tecnico lusitano. In passato cercato dalla Roma, il classe 2004 è atteso domani a Milano per le visite mediche.

Milan, è fatta per Diego Moreira: l'esterno arriva per 50 milioni di euro

🚨🔴⚫️ AC Milan agree deal to sign Diego Moreira from RC Strasbourg, here we go!



Verbal agreement with paperwork being prepared at €50m fee plus add-ons and sell-on clause. More details to follow.



Moreira only wanted AC Milan despite bids from Germany and UK. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/N7boxdyNaY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Quando nessuno se lo aspettava il Milan mette a segno un colpo importante. Nelle ultime ore, infatti, i rossoneri hanno trovato l'accordo con lo Strasburgo per l'acquisto di. Esterno offensivo classe 2004, il belga-portoghese sarà dunque il nuovo rinforzo scelto per l'attacco di Ruben. In base agli accordi, allo Strasburgo, con cui i rossoneri hanno già un accordo di massima, andrebbero circa 45 milioni di euro più 5 di bonus. Il club francese avrà anche il 10% sulla futura rivendita.

Moreira negli ultimi giorni era stato trattato con forza dal Lipisa. I tedeschi però, una volta capite le richieste dello Strasburgo, hanno deciso di abbandonare la pista, virando su El Mala del Colonia. Da quel momento c'è stata l'accelerata del Milan, che ha subito recepito la voglia del ragazzo di vestirsi di rossonero. Dopo più di un mese, dunque, il Milan mette a segno il suo quarto colpo di questa sessione estiva di mercato.

STRASBURGO, FRANCIA - 7 MAGGIO: Pep Chavarria del Rayo Vallecano contende il pallone a Diego Moreira del Racing Club de Strasbourg Alsace durante la partita di UEFA Europa Conference League tra Racing Club de Strasbourg Alsace e Rayo Vallecano de Madrid allo Stade de la Meinau, il 7 maggio 2026 a Strasburgo, Francia. (Foto di Simon Hofmann/Getty Images)

Nato a Liegi e figlio d'arte (il padre Almami ha giocato con Standard Liegi, Amburgo e Partizan Belgrado), Diego cresce nello Standard Liegi per poi passare al Benfica nel 2020. Con l'Under 19 lusitana vince la Youth League 2021/22 da protagonista (4 gol e 5 assist, di cui 2 in finale). Con la prima squadra esordisce nel 2023 ma a causa di divergenze in tema rinnovo, l'esterno si trasferisce al Chelsea nell'agosto dello stesso anno. Dopo una stagione in prestito al Lione, nel 2024 lo Strasburgo lo preleva dai Blues per 8,5 milioni. Coi francesi 76 presenze e 7 gol in due stagioni.