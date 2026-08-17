Marc Santos è già nella storia. Il Levante può contare in questa stagione su un terzino nuovo di zecca. Ha esordito nella prima giornata di campionato e il suo ingresso in campo non è passato affatto inosservato. Classe 2010, soltanto due giocatori possono vantare un esordio con meno anni del ragazzino spagnolo.

Levante, Marcos Santos fa (quasi) un record

Nato il primo novembre 2010, Marco Santos ha messo piede in campo durantedel 16 agosto all'età di. Non è un record assoluto, ma poco ci è mancato. Come detto sopra, a precederlo sono solo. Il primo aveva 15 anni e 255 giorni quando esordì con la maglia del Celta Vigo indosso nella stagione 1939-1940. Ben più vicino al ricordo di tutti è il classe 2004 ex Lazio che, invece, rimane saldamente al vertice di questa speciale graduatoria. Il suo esordio nel campionato spagnolo, infatti, avvenne quando la carta d'identità segnava 15 anni e 219 giorni. Fu il Maiorca a lanciarlo tra i grandi.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 AGOSTO: Marc Santos del Levante UD viene contrastato da Omar El Hilali del RCD Espanyol durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra RCD Espanyol de Barcelona e Levante UD allo Stadio RCDE il 16 agosto 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Ancora una volta LaLiga si conferma eccezionalmente all'avanguardia fronte giovani in rampa di lancio, dimostrando di non avere alcun timore di vedere subito all'opera veri e propri adolescenti. Non essendo presenti grossissime cifre da investire, ci spiega Cronache di Spogliatoio, molti club iberici di medio-bassa classifica si vedono costretti a valorizzare i rispettivi patrimoni giovanili. Rischioso? Può darsi, ma a quelle latitudini non sembra un problema.

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Dando uno sguardo a questa prima giornata di campionato, che deve ancora vedere in campo le big, si può notare che non sia il solo Marcos Santos della Gen Z ad aver giocato. Spiccano, per esempio, tre 2007:. Il primo è un esterno del Getafe, mentre gli altri due militano per conto del Racing. Nel Villarreal, ancora, dalla panchina è subentrato il classe 2008