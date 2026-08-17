Il Levante ha un nuovo terzino e ne giova LaLiga. Non potendo sfruttare investimenti troppo onerosi, i club di medio-bassa classifica puntano tutto sui giovani.
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Marc Santos è già nella storia. Il Levante può contare in questa stagione su un terzino nuovo di zecca. Ha esordito nella prima giornata di campionato e il suo ingresso in campo non è passato affatto inosservato. Classe 2010, soltanto due giocatori possono vantare un esordio con meno anni del ragazzino spagnolo.
Levante, Marcos Santos fa (quasi) un recordNato il primo novembre 2010, Marco Santos ha messo piede in campo durante Espanyol-Levante del 16 agosto all'età di 15 anni e 288 giorni. Non è un record assoluto, ma poco ci è mancato. Come detto sopra, a precederlo sono solo Sanson e Luka Romero. Il primo aveva 15 anni e 255 giorni quando esordì con la maglia del Celta Vigo indosso nella stagione 1939-1940. Ben più vicino al ricordo di tutti è il classe 2004 ex Lazio che, invece, rimane saldamente al vertice di questa speciale graduatoria. Il suo esordio nel campionato spagnolo, infatti, avvenne quando la carta d'identità segnava 15 anni e 219 giorni. Fu il Maiorca a lanciarlo tra i grandi.
Ancora una volta LaLiga si conferma eccezionalmente all'avanguardia fronte giovani in rampa di lancio, dimostrando di non avere alcun timore di vedere subito all'opera veri e propri adolescenti. Non essendo presenti grossissime cifre da investire, ci spiega Cronache di Spogliatoio, molti club iberici di medio-bassa classifica si vedono costretti a valorizzare i rispettivi patrimoni giovanili. Rischioso? Può darsi, ma a quelle latitudini non sembra un problema.
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