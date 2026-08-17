Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, per Sergio Busquets inizia da oggi una nuova avventura. L'ex difensore o centrocampista del Barcellona è tornato a casa e si prepara a coprire un nuovo incarico. Il classe '88, infatti, entra a fare parte dello staff tecnico del Barça Atletic, dove sarà il vice di Juliano Belletti, suo compagno ai tempi del Barça. Lo spagnolo, come ricordiamo, ha giocato le sue ultime due stagioni da calciatore all'Inter Miami.

Barcellona, nuovo ruolo per Busquets: l'ex difensore entra a fare parte del Barça Atletic

🚨🔵🔴 Breaking: Sergio Busquets makes first step in his new career as manager as he signs in as Barcelona B assistant coach.



Busquets will work closely with Juliano Belletti while he follows the process to get his coaching license. pic.twitter.com/8pZhZUCJIB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2026

Ilha reso ufficiale il ritorno di una delle sue leggende, ovvero Sergio Busquets . Naturalmente non nelle vesti di calciatore ma di allenatore in seconda. Questo perché da oggi l'ex numero 5 e capitano blaugrana farà parte dello staff del, la squadra riserve dei catalani. Qui, il classe '88 sarà il vice dell'allenatore Juliano, altro ex Barcellona ricordato per la rete decisiva nella

In carriera, da calciatore, Busquets ha vestito la maglia blaugrana 15 stagioni (dal 2008 al 2023) totalizzando 722 presenze e 18 reti. Numeri che lo rendono il terzo giocatore con più presenze nella storia del Barcellona. Con i catalani, inoltre, lo spagnolo ha vinto 9 campionati, 7 Coppe di Spagna, 7 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League e altrettante Supercoppe Europee e Mondiali per Club.

Nel comunicato ufficiale, il club catalano ha spiegato: "Sergio Busquets entra a far parte del Barça Atlètic come vice allenatore a partire da questo lunedì. La leggenda blaugrana si unisce allo staff di Juliano Belletti per mettere la propria esperienza e la propria conoscenza calcistica al servizio della squadra, mentre completa il corso per ottenere l'abilitazione da tecnico".