Il centrocampista chiuderà la carriera a fine stagione con l’Inter Miami. Tanti messaggi di stima e gratitudine, tra cui quello toccante del suo ex rivale e compagno di Nazionale.

Eugenio D'Antonio 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 13:23)

Il calcio mondiale si prepara a salutare Sergio Busquets, uno dei centrocampisti più iconici degli ultimi decenni. L’Inter Miami ha confermato che lo spagnolo appenderà le scarpe al chiodo al termine dell’attuale stagione della MLS, notizia già nell’aria dallo scorso anno. L’addio di una figura simbolo del Barcellona e della nazionale spagnola, con cui ha vinto tutto, ha suscitato emozione e messaggi di riconoscimento da parte di compagni e avversari. Tra questi spicca quello di Sergio Ramos, difensore con cui Busquets ha condiviso anni indimenticabili con la Roja, ma anche duelli accesissimi nei Clasicos tra Real Madrid e Barcellona.

L'omaggio di Ramos: compagno di squadra ma anche rivale — Ramos ha scelto i social per rendere omaggio al centrocampista catalano, sottolineandone qualità tecniche e umane.

«Busqui, sei la definizione di eccellenza senza smettere di essere una persona comune. Avversario nella maggior parte delle volte, compagno di squadra in molte altre, ti sei sempre distinto per classe, visione di gioco e umiltà. Il calcio perde uno dei centrocampisti più brillanti con cui abbia mai giocato», ha scritto l’ex capitano del Real Madrid. Parole che testimoniano il rispetto reciproco tra due protagonisti di una delle rivalità più accese del calcio moderno, capaci però di costruire un legame solido con la maglia della Spagna.

Un’eredità senza tempo — Con l’addio di Busquets, il calcio perde un interprete unico del ruolo di mediano: intelligenza tattica, eleganza nei passaggi e straordinaria capacità di lettura delle partite lo hanno reso un punto di riferimento. Oltre 700 presenze con il Barcellona, più di 140 con la Spagna, un Mondiale e un Europeo, oltre a un palmarès infinito con i blaugrana. L’omaggio di Ramos è l’ennesima conferma di quanto Busquets abbia segnato un’epoca, non solo per i trofei conquistati, ma anche per la sua autenticità fuori dal campo.