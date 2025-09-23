Il Barcellona dovrà aspettare ancora prima di giocare una partita allo Spotify Camp Nou. La squadra di Hansi Flick quest'anno ha disputato le partite in casa a Montjuic e all' Estadi Johan Cruyff , caratterizzato dalla capienza estremamente ridotta - 6000 posti - per un club con tanti tifosi come il Barça. La dirigenza spinge per ritornare quanto prima possibile a casa, ma c'è un nuovo posticipo che stavolta arriva dal Comune di Barcellona.

Barcellona al Camp Nou, si oppone il Comune

"Condividiamo la volontà del club di tornare il prima possibile, ma questo Consiglio Comunale deve garantire la sicurezza di tutte le persone che vogliono andare allo stadio. Questa è la priorità. Inoltre, dobbiamo garantire che i tecnici possano lavorare con rigore e in conformità con la legalità su una questione complessa. Avremo la massima collaborazione con il club in modo che possano risolvere le questioni in sospeso. Non ci vorrà un mese o un minuto in più del necessario per concedere la licenza di prima occupazione quando avremo tutte le garanzie di ritorno", ha spiegato Laia Bonet, vicesindaco di Barcellona, dopo la riunione tenutasi questo pomeriggio.