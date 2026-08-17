Clamoroso in Coppa Italia: parte malissimo la stagione della nuova Lazio di Gennaro Gattuso che viene eliminata dal Mantova, che milita in Serie B. Decisive le reti di Ruocco e Caiazzo.

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La Lazio saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta con il Mantova

Inizia malissimo la stagione ufficiale di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio. I biancocelesti, infatti,al primo turno perdendo contro l'ottimo Mantova di mister Francesco, squadra che gioca nel campionato cadetto.

All'Olimpico Gattuso schiera i suoi con un con un 4-3-3: Dia punta centrale, con Zaccagni e Cancellieri a supportarlo. Nel primo tempo la squadra di casa gioca bene e colpisce subito un palo con Dele-Bashiru. Gli ospiti, però, prendono coraggio e giocano bene, la partita è tatticamente bloccata. Nel finale di primo tempo i lombardi impegnano Mandas che salva la situazione su un tiro di Ilie.

Nel secondo tempo il copione è simile alla prima frazione di gioco con una gara molto bloccata e difficile. Succede, però, tutto nel finale. Gli ospiti la sbloccano con la rete di Ruocco che sfrutta un errore difensivo degli avversari. Servono a poco i cambi, entrano Frattesi, Ratkov e Noslin, e le offensive laziali non danno problemi alla difesa del Mantova. Al 96° minuto arriva la rete della vittoria: porta la firma di Caiazzo. Il Mantova, quindi, passa il turno e sfiderà una tra Palermo e Lecce per guadagnarsi gli ottavi contro il Bologna.

ROME, ITALY - AGOSTO 16: I giocatori del Mantova 1911 festeggiano la qualificazione dopo la partita di Coppa Italia tra SS Lazio e Mantova 1911 allo Stadio Olimpico il 16 agosto 2026 a Roma, Italia. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Nel post partita, in conferenza stampa, il tecnico della squadra capitolina ha parlato e commentato questa inaspettata sconfitta: "È una batosta. Ci metto la faccia perché è giusto così, ma adesso zitti e pedalare. Mi assumo le responsabilità. Ora fa male, dobbiamo chiedere scusa. Si va avanti e sicuramente resto vicino a questi ragazzi che ce la stanno mettendo tutta. Abbiamo tanti aspetti da migliorare. Questo momento brucia ma dobbiamo essere bravi. Solo con la voglia di fare una bella stagione e il lavoro ne possiamo uscirne".