I biancocelesti migliorano il loro centrocampo portando a Roma uno dei giocatori che, negli ultimi anni, è stato determinante in nerazzurro
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Per fare bene nella stagione 2026/2027, la Lazio sta cercando di rinforzarsi e negli ultimi minuti ha chiuso per l'arrivo di Davide Frattesi. La squadra che milita in Serie A, infatti, ha trovato l'accordo con l'Inter per la formula grazie alla quale il giocatore passerà alla squadra della capitale. Per Gennaro Gattuso, allenatore dei biancocelesti che ha preso il posto di Maurizio Sarri, si tratta di un importante innesto a centrocampo.
Frattesi sarà un nuovo giocatore della Lazio: i dettagliNegli ultimi minuti, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su propri profili social la chiusura della trattativa tra i nerazzurri ed i biancocelesti. Il giocatore nato nel 1999 si trasferirà alla corte di Gattuso con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Lazio pagherà 1 milione di euro per avere il centrocampista a titolo temporaneo. Il riscatto, invece, è fissato a 14 milioni. In aggiunta, quest'ultimo passaggio può diventare obbligatorio, ma dipenderà dalle presenze che collezionerà Frattesi ed anche la posizione in classifica delle Aquile al termine dell'annata. Tra l'altro, l'Inter avrà il 50% sulla futura rivendita.
Dopo tre stagioni, quindi, il centrocampista sta per lasciare i nerazzurri. Durante il suo periodo nella città meneghina, Frattesi ha avuto modo di essere determinante in diverse occasioni permettendo alla squadra di vincere gare importanti come, ad esempio, quella contro il Verona nella stagione 2023/2024 decisiva per lo Scudetto. In tre annate all'Inter, il classe 1999 ha giocato 122 partite e realizzato 15 reti, ha vinto due volte il campionato, la scorsa edizione della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana due anni fa. Tra l'altro, per il giocatore si tratta di un ritorno alla Lazio, dato che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio nel settore giovanile delle Aquile, dove ha militato dal 2006 al 2014 prima di passare alla Roma.
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