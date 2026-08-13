Per fare bene nella stagione 2026/2027, la Lazio sta cercando di rinforzarsi e negli ultimi minuti ha chiuso per l'arrivo di Davide Frattesi. La squadra che milita in Serie A, infatti, ha trovato l'accordo con l'Inter per la formula grazie alla quale il giocatore passerà alla squadra della capitale. Per Gennaro Gattuso, allenatore dei biancocelesti che ha preso il posto di Maurizio Sarri, si tratta di un importante innesto a centrocampo.

Frattesi sarà un nuovo giocatore della Lazio: i dettagli

Negli ultimi minuti, il noto esperto di calciomercatoha riportato su propri profili social la chiusura della trattativa tra i nerazzurri ed i biancocelesti. Il giocatore nato nel 1999 si trasferirà alla corte di Gattuso con la formula delcondi. La Lazio pagheràper avere il centrocampista a titolo temporaneo. Il riscatto, invece, è fissato a. In aggiunta, quest'ultimo passaggio può diventare, ma dipenderà dalleche collezionerà Frattesi ed anche lain classifica delle Aquile al termine dell'annata. Tra l'altro, l'Inter avrà ilsulla

Perth, Australia - 5 agosto 2026: Davide Frattesi dell'Inter si riscalda prima dell'amichevole tra Milan ed Inter all'Optus Stadium. (Foto di Francesco Scaccianoce - Inter/Inter via Getty Images)

Dopo tre stagioni, quindi, il centrocampista sta per lasciare i nerazzurri. Durante il suo periodo nella città meneghina, Frattesi ha avuto modo di essere determinante in diverse occasioni permettendo alla squadra di vincere gare importanti come, ad esempio, quella contro il Verona nella stagione 2023/2024 decisiva per lo Scudetto. In tre annate all'Inter, il classe 1999 ha giocato 122 partite e realizzato 15 reti, ha vinto due volte il campionato, la scorsa edizione della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana due anni fa. Tra l'altro, per il giocatore si tratta di un ritorno alla Lazio, dato che ha mosso i primi passi nel mondo del calcio proprio nel settore giovanile delle Aquile, dove ha militato dal 2006 al 2014 prima di passare alla Roma.