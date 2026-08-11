Nelle ultime ore, la Lazio ha fatto un annuncio ufficiale riguardante una vicenda extra calcistica. Il club che milita in Serie A, infatti, ha fatto sapere che il contratto di sponsorizzazione che la legava con Polymarket è stato risolto. Questa scelta, presa di comune accordo da entrambe le parti, è arrivata a seguito di quanto accaduto negli ultimi giorni alla nota piattaforma. I biancocelesti, poi, hanno fatto sapere che la collaborazione potrebbe tornare se la situazione dovesse cambiare.

La Lazio ha risolto il contratto di sponsorizzazione con Polymarket

Polymarket è una piattaforma che si occupa diche riguardano gliche possono succedere nel mondo. Usando le, gli utenti hanno la possibilità didelle quote su qualsiasi tipo di evento come, ad esempio, qualcosa che riguarda lo sport, la geopolitica ma anche le elezioni. A fine luglio, però, l'ha deciso di inserire Polymarket nelladi siti d'azzardi non autorizzati e ne haanche il sito. Per questo motivo, con il seguentie, i biancocelesti hanno risolto il contratto con la piattaforma:

Rieti, Italia - 9 agosto 2026: Formazione della Lazio prima dell'amichevole tra Frosinone e Lazio allo Stadio Benito Stirpe. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

"S.S. Lazio e Polymarket, alla luce delle nuove disposizioni delle Autorità competenti, definiscono consensualmente la risoluzione del rapporto di sponsorizzazione La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto con Polymarket un accordo di risoluzione consensuale del contratto di sponsorizzazione sottoscritto tra le parti. L’intesa è stata definita in uno spirito di reciproca collaborazione e consente di concludere anticipatamente il rapporto attraverso una soluzione condivisa, nel rispetto degli interessi di entrambe le parti, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle Autorità competenti che hanno inciso sul quadro regolamentare di riferimento.

Nell’ambito dell’accordo transattivo, Polymarket corrisponderà alla S.S. Lazio l’intero importo previsto dal contratto per la stagione sportiva 2026/2027. Pur con la conclusione del rapporto contrattuale, le parti confermano di aver mantenuto reciproci rapporti di stima e collaborazione e intendono proseguire il dialogo istituzionale. Qualora il quadro regolamentare dovesse nuovamente consentirlo, S.S. Lazio e Polymarket valuteranno con favore la possibilità di avviare una nuova partnership".