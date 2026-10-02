Thomas Muller ricorda con estremo piacere e orgoglio una delle partite più iconiche che i Mondiali di calcio abbiano mai visto. Quando la Germania annichilì il Brasile con 7 reti, di cui 5 nel primo tempo, nessuno poteva crederci. A quanto pare, gli stessi giocatori tedeschi rimasero sorpresi della loro onda d'urto impressionante.

Muller pizzica i brasiliani: "Il 7-1 è sempre bello da rivedere"

Una partitaper Muller e tutti tedeschi. Nell'ultima intervista rilasciata a DE, l'attaccante ex leggenda del Bayern Monaco ha svelato alcuni retroscena interessanti a riguardo del 7-1 rifilato al Brasile. "Quando a fine primo tempo tornammo nello spogliatoio ed eravamo in vantaggio per cinque reti a zero,", ha confessato Muller. "Guardandoci in faccia, sembrava come se ci chiedessimo

ISMANING, GERMANIA - 23 MARZO: Thomas Müller partecipa alla presentazione del team MagentaTV per la Coppa del Mondo FUFA 2026 presso DMC Production Germany GmbH il 23 marzo 2026 a Ismaning, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Quindi il resoconto di chi quella gara l'ha giocata e vinta sul campo: "Inizialmente tanto noi quanto il Brasile eravamo partiti a rilento. Una volta che segnai l'1-0, loro avvertirono la pressione della sfida. Subendo anche la seconda rete, persero del tutto la testa. Gli errori commessi quando tentavano di recuperare il risultato erano davvero stupidi. Dunque, dopo 29 minuti, ci trovavamo sul 5-0". A sorprendere fu soprattutto pertanto la fragilità mentale dei brasiliani, incapaci di reagire con ordine e razionalità. Proprio alla pausa tra i due tempi poi, ecco la reazione più inattesa dell'allora Commissario Tecnico dei tedeschi Joachim Low.

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". Quindi la frecciata ai gialloverdi: "Si tratta di una gara che ho visto diverse volte dato che mi procura piacere personale". Oggi alin Canada, Muller continua a fare la differenza. Nelle 22 gare di campionato, il classe 1989 ha già segnato 9 gol e messo a referto 6 assist.