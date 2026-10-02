Il classe 1989 ricorda che il CT chiese loro di calmarsi, avendo rispetto per gli avversari
Müller, la barzelletta raccontata ai tifosi del Bayern per salutarli
Thomas Muller ricorda con estremo piacere e orgoglio una delle partite più iconiche che i Mondiali di calcio abbiano mai visto. Quando la Germania annichilì il Brasile con 7 reti, di cui 5 nel primo tempo, nessuno poteva crederci. A quanto pare, gli stessi giocatori tedeschi rimasero sorpresi della loro onda d'urto impressionante.
Muller pizzica i brasiliani: "Il 7-1 è sempre bello da rivedere"Una partita indimenticabile per Muller e tutti tedeschi. Nell'ultima intervista rilasciata a DE, l'attaccante ex leggenda del Bayern Monaco ha svelato alcuni retroscena interessanti a riguardo del 7-1 rifilato al Brasile. "Quando a fine primo tempo tornammo nello spogliatoio ed eravamo in vantaggio per cinque reti a zero, rimanemmo sotto shock", ha confessato Muller. "Guardandoci in faccia, sembrava come se ci chiedessimo 'Davvero stiamo 5-0?'"
Quindi il resoconto di chi quella gara l'ha giocata e vinta sul campo: "Inizialmente tanto noi quanto il Brasile eravamo partiti a rilento. Una volta che segnai l'1-0, loro avvertirono la pressione della sfida. Subendo anche la seconda rete, persero del tutto la testa. Gli errori commessi quando tentavano di recuperare il risultato erano davvero stupidi. Dunque, dopo 29 minuti, ci trovavamo sul 5-0". A sorprendere fu soprattutto pertanto la fragilità mentale dei brasiliani, incapaci di reagire con ordine e razionalità. Proprio alla pausa tra i due tempi poi, ecco la reazione più inattesa dell'allora Commissario Tecnico dei tedeschi Joachim Low.
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