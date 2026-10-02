La Germania ritrova la vittoria in Nations League, imponendosi per 2-0 contro la Serbia. Dopo un avvio di percorso senza successi, la nuova Nazionale tedesca di Jurgen Klopp offre una prova convincente, esaltando l'ex tecnico del Liverpool.

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Germania, Klopp: "Mi è piaciuto tutto, dall'inizio alla fine. Ne faremo un video!"

"Wirtz? Un giocatore incredibile, ma è arrivato al Liverpool nel momento peggiore..."

Nel post-partita, ai microfoni della 'ZDF',non nasconde la propria, sottolineando come l'intera squadra abbia interpretato la gara secondo i suoi principi principali,la capacità dei suoi di recuperare il possesso anche negli spazi più stretti, mantenendo coraggio e liberà nelle giocate."Mi è piaciuto tutto, dalla riconquista della palla, il posizionamento nell'area di rigore, il lavoro negli spazzi stretti, è stato tutto incredibile. Anche il pressing oggi è andato alle stelle. Se si lavora insieme, possiamo permetterci tutte le libertà e i rischi, basta solo avere coraggio", ha dichiarato il tecnico tedesco. La soddisfazione di Klopp è tale da spingerlo a voler utilizzare la gara comeper il futuro, con l'obiettivo di mostrare ai giocatori quanto possano esprimere con il proprio potenziale: "Ne faremo un video!", ha concluso.Dopo aver elogiato anche il lavoro della linea, in particolare quello di, capaci di avanzare fino a centrocampo per interrompere le iniziative avversarie, le parole importanti sono state spese anche perdel match con una rete e un assist.lo ha definito un "giocatore incredibile", difendendolo anche dalle critiche legate al suo recente rendimento al Liverpool e ribadendo la totale fiducia nelle sue: "Io mi sto limitando a sperimentare solo il giocatore di ora e non mi sono fatto alcuna idea del giocatore di Liverpool, ma posso dire che ha fatto una partita fantastica. È un giocatore davvero incredibile che tornerà ai suoi livelli, purtroppo è andato al Liverpool nel momento peggiore...", ha detto Klopp.

MONACO, GERMANIA - 01 OTTOBRE: Florian Wirtz del tedesco reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Germania e Serbia all'Allianz Arena il 01 ottobre 2026 a Monaco, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Nonostante l'entusiasmo, tuttavia, Klopp invita a mantenere i piedi per terra in vista della prossima sfida contro la Grecia, già affrontata e contro la quale la Germania ha perso di misura, riconoscendo il valore offensivo degli avversari e le difficoltà di affrontare una squadra che, in precedenza, ha saputo complicare i piani dei tedeschi. La vittoria contro la Serbia rappresenta, perciò, un punto di partenza per Klopp e la sua Germania, non un traguardo.