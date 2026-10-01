Jurgen Klopp adesso allena la nazionale della Germania.

Federico Iezzi
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Derby appena finito, Klopp lo rigiochiamo? "Mi stai facendo questa domanda sul serio...?"

Sullo scandalo che sta travolgendo il Manchester City ha voluto dire la sua anche Jurgen Klopp, attualmente allenatore della Germania, ed ex tecnico del Liverpool. Inizialmente, infatti, si era dichiarato pronto a festeggiare per la revoca dei titoli vinti, ma ora ha cambiato idea.

Klopp e i possibili festeggiamenti per i titoli tolti al Manchester City

Tempo fa, in maniera ipotetica, messo davanti alla possibilità di ricevere a tavolino dei titoli vinti dal Manchester City e poi revocati, Klopp aveva dichiarato che avrebbe certamente festeggiato: "Se organizzate una parata sul bus, io ci sono". Le sue parole erano arrivate in risposta alla domanda di un tifoso del Liverpool. Adesso, però, seppur remota quella che pareva una possibilità quasi da fantascienza, appare meno distante. Sui Citizens, infatti, pesano le ben 115 violazioni finanziarie di cui è stato ritenuto colpevole. Ci saranno, senza dubbio, delle sanzioni anche se non si conosce ancora l'entità.
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Guardiola Italia
MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, saluta la folla durante la festa celebrativa organizzata alla Co-op Live Arena di Manchester il 25 maggio 2026 per festeggiare i successi delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club nella stagione 2025/2026. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Klopp, che ha allenato il Liverpool dal 2015 al 2024, nel frattempo ha cambiato idea. Commentando quanto sta avvenendo, infatti, ha detto che non festeggerebbe più gli eventuali titoli consegnati a tavolino. "Tempo fa avevo dichiarato che avrei partecipato ad una parata di festeggiamento, con tanto di bus scoperto, se avessero tolto ai Citizens quello che hanno vinto in questi anni. Adesso, però, non la penso più così. Sento solo il bisogno di aspettare e vedere cosa accadrà".

La motivazione di questo cambio di prospettiva risiede nel profondo rispetto che il tecnico tedesco ha per Guardiola e per la sua ex squadra: Il mio rispetto per Guardiola e per il calcio che il suo City praticava è troppo grande. "Erano degli avversari formidabili. Non c'entro nulla con questa storia e non mi sto preparando per festeggiare. Non provo nessuna emozione a riguardo. Sono già perfettamente soddisfatto di quello che ho fatto e di quello che abbiamo raggiunto con il Liverpool. Il resto non mi interessa". Nei suoi anni alla guida dei Reds l'allenatore tedesco vinse una Premier League, una FA Cup, un Community Shield e due Coppe di Lega. A livello internazionale, una Champions League, una Supercoppa e un Mondiale per club.

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