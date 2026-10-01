Jurgen Klopp adesso allena la nazionale della Germania.
Derby appena finito, Klopp lo rigiochiamo? "Mi stai facendo questa domanda sul serio...?"
Sullo scandalo che sta travolgendo il Manchester City ha voluto dire la sua anche Jurgen Klopp, attualmente allenatore della Germania, ed ex tecnico del Liverpool. Inizialmente, infatti, si era dichiarato pronto a festeggiare per la revoca dei titoli vinti, ma ora ha cambiato idea.
Klopp e i possibili festeggiamenti per i titoli tolti al Manchester CityTempo fa, in maniera ipotetica, messo davanti alla possibilità di ricevere a tavolino dei titoli vinti dal Manchester City e poi revocati, Klopp aveva dichiarato che avrebbe certamente festeggiato: "Se organizzate una parata sul bus, io ci sono". Le sue parole erano arrivate in risposta alla domanda di un tifoso del Liverpool. Adesso, però, seppur remota quella che pareva una possibilità quasi da fantascienza, appare meno distante. Sui Citizens, infatti, pesano le ben 115 violazioni finanziarie di cui è stato ritenuto colpevole. Ci saranno, senza dubbio, delle sanzioni anche se non si conosce ancora l'entità.
Klopp, che ha allenato il Liverpool dal 2015 al 2024, nel frattempo ha cambiato idea. Commentando quanto sta avvenendo, infatti, ha detto che non festeggerebbe più gli eventuali titoli consegnati a tavolino. "Tempo fa avevo dichiarato che avrei partecipato ad una parata di festeggiamento, con tanto di bus scoperto, se avessero tolto ai Citizens quello che hanno vinto in questi anni. Adesso, però, non la penso più così. Sento solo il bisogno di aspettare e vedere cosa accadrà".
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