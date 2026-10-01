Derby appena finito, Klopp lo rigiochiamo? "Mi stai facendo questa domanda sul serio...?"

Sullo scandalo che sta travolgendo il Manchester City ha voluto dire la sua anche Jurgen Klopp, attualmente allenatore della Germania, ed ex tecnico del Liverpool. Inizialmente, infatti, si era dichiarato pronto a festeggiare per la revoca dei titoli vinti, ma ora ha cambiato idea.

Klopp e i possibili festeggiamenti per i titoli tolti al Manchester City

Tempo fa, in maniera ipotetica, messo davanti alla possibilità di ricevere a tavolino dei titoli vinti dal Manchester City e poi revocati, Klopp aveva dichiarato che: "Se organizzate una parata sul bus, io ci sono". Le sue parole erano arrivate in risposta alla domanda di un tifoso del Liverpool. Adesso, però, seppur remota quella che pareva una possibilità quasi da fantascienza, appare meno distante. Sui Citizens, infatti, pesano le bendi cui è stato ritenuto colpevole. Ci saranno, senza dubbio, delleanche se non si conosce ancora l'entità.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, saluta la folla durante la festa celebrativa organizzata alla Co-op Live Arena di Manchester il 25 maggio 2026 per festeggiare i successi delle squadre maschili, femminili e del settore giovanile del club nella stagione 2025/2026. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Klopp, che ha allenato il Liverpool dal 2015 al 2024, nel frattempo ha cambiato idea. Commentando quanto sta avvenendo, infatti, ha detto che non festeggerebbe più gli eventuali titoli consegnati a tavolino. "Tempo fa avevo dichiarato che avrei partecipato ad una parata di festeggiamento, con tanto di bus scoperto, se avessero tolto ai Citizens quello che hanno vinto in questi anni. Adesso, però, non la penso più così. Sento solo il bisogno di aspettare e vedere cosa accadrà".

Back in 2025 Jurgen Klopp said he would have a parade in his garden with his Liverpool players if Man City ever lost their titles... He doesn't feel that way today 🗣️ pic.twitter.com/MoyG4s0Kxi — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 1, 2026