James Walker si è spento a 38 anni. Il sogno del calcio e poi l'arresto cardiaco: il viaggio dell'ex attaccante inglese.

Francesco Di Chio
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Lutto nel calcio inglese. Si è spento a 38 anni James Walker. Il calciatore aveva lasciato il mondo del calcio nel 2019 per un arresto cardiaco, che gli aveva causato varie disabilità a livello fisico e psicologico, impedendogli così di continuare l'attività da professionista.

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Inghilterra in lutto, si è spento James Walker

Una vita cambiata per sempre. Un arresto cardiaco e poi anni di sofferenza. Era il 2019, e James Walker oltre a giocare per il Tilbury, insegnava educazione fisica alla Ramsden Hall Academy. Abbandonato il sogno di diventare una star del calcio, l'allora 31enne aveva scelto di continuare a giocare nelle categorie inferiori pur continuare con la sua passione di sempre.
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Purtroppo, però, James fu colto appunto da un arresto cardiaco. La vita dell'inglese all'improvviso prese una strada completamente differente. L'arresto cardiaco ebbe delle gravi conseguenze: il calciatore subì infatti vari danni sia a livello psicologico che fisico. Danni che gli impedirono di proseguire nell'attività di calciatore. 7 anni dopo, James si è spento a soli 38 anni. È arrivato anche il saluto di uno dei club a cui James era più legato, il Southend: "Il Southend United è profondamente triste per la scomparsa di James Walker, che ci ha lasciati a 38 anni. Riposa in pace, James".

Dalle giovanili dell'Inghilterra fino alla non-league

James Walker era uno dei prospetti più interessanti delle giovanili del calcio inglese. L'attaccante, originario di Hackney, arrivò a giocare anche con le nazionali giovanili dell'Inghilterra. Con l'Under 17 raggiunse anche le semifinali dell'Europeo del 2004, nel quale la sua squadra venne eliminata dal Portogallo.

Southend United v Gillingham
SOUTHEND-ON-SEA, REGNO UNITO - 30 OTTOBRE: James Walker del Southend United e Josh Gowling del Gillingham saltano per contendersi il pallone durante la partita di Coca-Cola Football League One tra Southend United e Gillingham, disputata al Roots Hall il 30 ottobre 2009 a Southend, Inghilterra. (Foto di Tom Dulat/Getty Images)

A livello di club James è cresciuto calcisticamente nel Charlton. Da li, poi, una serie di prestiti, in giro per le serie minori, fino all'approdo al Southend United nel 2008. Con la squadra di Southend-on-Sea l'attaccante ha giocato 45 partite, prima di continuare il suo viaggio in tutte le categorie del calcio inglese. Dalla Championship fino ad arrivare alla non-league - il calcio inglese non professionistico - James Walker ha girato l'Inghilterra in lungo e in largo.

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