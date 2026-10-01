Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Lutto nel calcio inglese. Si è spento a 38 anni James Walker. Il calciatore aveva lasciato il mondo del calcio nel 2019 per un arresto cardiaco, che gli aveva causato varie disabilità a livello fisico e psicologico, impedendogli così di continuare l'attività da professionista.

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Inghilterra in lutto, si è spento James Walker

. Un arresto cardiaco e poi anni di sofferenza. Era il 2019, e James Walker oltre a giocare per il, insegnava educazione fisica alla. Abbandonato il sogno di diventare una star del calcio, l'allora 31enne aveva scelto di continuare a giocare nelle categorie inferiori pur continuare con la sua passione di sempre.

Purtroppo, però, James fu colto appunto da un arresto cardiaco. La vita dell'inglese all'improvviso prese una strada completamente differente. L'arresto cardiaco ebbe delle gravi conseguenze: il calciatore subì infatti vari danni sia a livello psicologico che fisico. Danni che gli impedirono di proseguire nell'attività di calciatore. 7 anni dopo, James si è spento a soli 38 anni. È arrivato anche il saluto di uno dei club a cui James era più legato, il Southend: "Il Southend United è profondamente triste per la scomparsa di James Walker, che ci ha lasciati a 38 anni. Riposa in pace, James".

Dalle giovanili dell'Inghilterra fino alla non-league

James Walker era uno dei prospetti più interessanti delle giovanili del calcio inglese. L'attaccante, originario di Hackney, arrivò a giocare anche con le nazionali giovanili dell' Inghilterra , nel quale la sua squadra venne eliminata dal Portogallo

SOUTHEND-ON-SEA, REGNO UNITO - 30 OTTOBRE: James Walker del Southend United e Josh Gowling del Gillingham saltano per contendersi il pallone durante la partita di Coca-Cola Football League One tra Southend United e Gillingham, disputata al Roots Hall il 30 ottobre 2009 a Southend, Inghilterra. (Foto di Tom Dulat/Getty Images)

A livello di club James è cresciuto calcisticamente nel Charlton. Da li, poi, una serie di prestiti, in giro per le serie minori, fino all'approdo al Southend United nel 2008. Con la squadra di Southend-on-Sea l'attaccante ha giocato 45 partite, prima di continuare il suo viaggio in tutte le categorie del calcio inglese. Dalla Championship fino ad arrivare alla non-league - il calcio inglese non professionistico - James Walker ha girato l'Inghilterra in lungo e in largo.