In Gran Bretagna sta rimbalzando sempre di più la peculiarità del Jarvis Brook: una squadra dilettantistica allenata molto bene da un 21enne figlio d'arte
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La passione per il calcio non è naturale; essendo un prodotto culturale passa attraverso dei passaggi sociali per essere trasmessa. Il tifo calcistico è un classico esempio di socializzazione primaria, ovvero derivante dall'ambito familiare. Ci possono essere delle interferenze di socializzazioni secondarie, come gruppo di coetanei o compagni di squadra, ma l'input principale deriva sempre dal lato familiare.
Ad essere trasmesso di generazione in generazione però, non è solo l'amore per un club piuttosto che l'odio per un altro. La generazione dei figli d'arte porta sempre con sé una piccola parte di talento ereditata dal proprio padre o dalla propria madre. Siamo sempre più attenti ai calciatori portatori di cognomi importanti, in Serie A ne contiamo parecchi: da Conceição a Thuram, passando per i fratelli Stankovic e Maldini. Tuttavia, quello che sta succedendo in Inghilterra non è un classico caso di passaggio di testimone padre-figlio in campo.
Il figlio di Ian Pearce sta dominando il campionato a 21 anniTendenzialmente, i figli degli sportivi perseguono carriera da effettivi giocatori o praticando concretamente lo sport familiare. A Crowborough, nell'East Sussex, questa realtà si configura in una maniera differente. La squadra della piccola città gioca nella Southern Combination League, al sesto livello del calcio inglese. Tuttavia, sta riscuotendo l'interesse dei media nazionali per i suoi risultati e la peculiarità del suo allenatore. A guidare il Jarvis Brook è Raff Pearce, 21enne figlio di Ian Pearce.
Ian Pearce è stato un difensore inglese capace di affermarsi per lungo tempo in Premier League, riuscendo anche a conquistarla con il Blackburn nella stagione 1994-1995. Il resto della carriera lo ha speso soprattutto al West Ham United e al Fulham, finendo il proprio percorso tra Southampton, Lincoln City (l'unica squadra di cui sarà vice dopo aver appeso gli scarpini al chiodo) e Kingstonian. Attualmente, il figlio sta portando il piccolo club dilettantistico a una serie di 8 match senza sconfitte.Raff ha concesso una breve intervista a TalkSPORT, in cui ha parlato del rapporto col padre e della sua breve esperienza da tecnico: "A Ian (DS del WBA) chiedo sempre consigli. Dopo che al Jarvis Brook mi hanno assegnato il lavoro ad interim sapevo cosa fare, anche perché sono stato aiutato molto dal capitano e dal vice capitano. Ho portato nuova energia al gruppo, tanto che nel primo match abbiamo vinto 4-0. Al termine dell'esperienza, ho incontrato il presidente che mi ha confermato sulla panchina".
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