La passione per il calcio non è naturale; essendo un prodotto culturale passa attraverso dei passaggi sociali per essere trasmessa. Il tifo calcistico è un classico esempio di socializzazione primaria, ovvero derivante dall'ambito familiare. Ci possono essere delle interferenze di socializzazioni secondarie, come gruppo di coetanei o compagni di squadra, ma l'input principale deriva sempre dal lato familiare.

4 ottobre 1997: Ian Pearce del West Ham United (a sinistra) respinge l'attacco di Michael Evans del Southampton durante la partita di FA Carling Premiership disputata a The Dell, a Southampton (Inghilterra). Il Southampton ha vinto l'incontro per 3-0. Credito obbligatorio: Ben Radford / Allsport

Ad essere trasmesso di generazione in generazione però, non è solo l'amore per un club piuttosto che l'odio per un altro. La generazione dei figli d'arte porta sempre con sé una piccola parte di talento ereditata dal proprio padre o dalla propria madre. Siamo sempre più attenti ai calciatori portatori di cognomi importanti, in Serie A ne contiamo parecchi: da Conceição a Thuram, passando per i fratelli Stankovic e Maldini. Tuttavia, quello che sta succedendo in Inghilterra non è un classico caso di passaggio di testimone padre-figlio in campo.

Il figlio di Ian Pearce sta dominando il campionato a 21 anni

Tendenzialmente, i figli degli sportivi perseguono carriera da effettivi giocatori o praticando concretamente lo sport familiare. A, nell'East Sussex, questa realtà si configura in una maniera differente. La squadra della piccola città gioca nella Southern Combination League, al sesto livello del calcio inglese. Tuttavia, sta riscuotendo l'interesse dei media nazionali per i suoi risultati e la peculiarità del suo allenatore. A guidare il, 21enne figlio di

Ian Pearce è stato un difensore inglese capace di affermarsi per lungo tempo in Premier League, riuscendo anche a conquistarla con il Blackburn nella stagione 1994-1995. Il resto della carriera lo ha speso soprattutto al West Ham United e al Fulham, finendo il proprio percorso tra Southampton, Lincoln City (l'unica squadra di cui sarà vice dopo aver appeso gli scarpini al chiodo) e Kingstonian. Attualmente, il figlio sta portando il piccolo club dilettantistico a una serie di 8 match senza sconfitte.

21 YEARS OLD… AND ALREADY MANAGING IN NON-LEAGUE 🤯⚽



Raffy Pearce is just 21 and is already the manager of Step 6 side Jarvis Brook.



The son of former Premier League winner Ian Pearce stepped up as caretaker towards the end of last season — and won his first game 4–0.



He was… — The Non-League Feed (@thenonleaguef) September 30, 2026

Raff ha concesso una breve intervista a TalkSPORT, in cui ha parlato del rapporto col padre e della sua breve esperienza da tecnico: "A Ian (DS del WBA) chiedo sempre consigli. Dopo che al Jarvis Brook mi hanno assegnato il lavoro ad interim sapevo cosa fare, anche perché sono stato aiutato molto dal capitano e dal vice capitano. Ho portato nuovaal gruppo, tanto che nel primo match abbiamo vinto 4-0. Al termine dell'esperienza, ho incontrato il presidente che mi ha confermato sulla panchina".