La Francia si avvicina sempre di più al classico europeo contro l'Italia. La nazionale francese è al principio di un nuovo ciclo sportivo, con l'ingresso in panchina di Zinedine Zidane al posto di Didier Deschamps. L'ex tecnico dell'OM ha guidato i transalpini per ben 14 anni, vincendo 1 Mondiale nel 2018 e arrivando molteplici volte alla fine delle competizioni continentali (Euro 2016 in casa) e intercontinentali (Mondiale 2022). Tuttavia, il suo operato è sempre stato ritenuto eccessivamente inferiore rispetto alla qualità assoluta della rosa francese, che negli ultimi anni è emersa indubbiamente come la più forte del mondo.

BRUXELLES, BELGIO - 28 SETTEMBRE: Michael Olise (Francia) applaude i tifosi al termine della partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Belgio e Francia, disputata allo Stade Roi Baudouin il 28 settembre 2026 a Bruxelles, in Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Nessuna squadra al mondo può contare sul reparto offensivo dei Bleus: da Dembélé a Mbappé, passando per Doué e Barcola. Zizou è arrivato con grande entusiasmo sulla panchina della Francia, essendo un matrimonio previsto da molto tempo. Le sue prime 2 partite di Nations League sono state sufficienti complessivamente: 2 vittorie di misura contro Turchia e Belgio. Se la prima sfida è stata decisa da Mbappé, la seconda stava seriamente rischiando di terminare sullo 0-0, ma negli ultimi minuti di gioco è intervenuto Michael Olise a sbloccare la sfida di Bruxelles.

Olise può rinnovare col Bayern Monaco

Wait for Zidane's reaction 😅



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Olise ha segnato grazie a una sua straordinaria azione individuale, partita da centrocampo. Il nazionale francese ha visto il suo valore incrementare in maniera esponenziale nell'ultimo anno. Col Bayern Monaco, l'ala destra ha segnatoe fornitotra tutte le competizioni. Anche al Mondiale estivo, Olise ha fatto un'ottima figura da trequartista, registrando 3 reti e ben 8 assist. Il suo livello è talmente alto che è diventato un serio candidato alla vittoria del Pallone d'Oro. Per questo motivo, il Bayern Monaco, dopo aver respinto le avances delin estate, vuole blindare il suo gioiello.Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il club bavarese vuole prolungare il contratto della sua stella, attualmente vincolato fino al. Innanzitutto, in ballo ci sarebbe un enorme aumento di stipendio di ben 10 milioni di euro (ora ne prende 14). Successivamente, un altro tema caldo riguarda la, che il giocatore francese vorrebbe far inserire e il Bayern Monaco potrebbe concedergliela per una cifra oltre i 200 milioni di euro.