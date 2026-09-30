L'ala destra della Francia ha impressionato tutti nell'ultima stagione: perciò, l'interesse dei vari top club europei preoccupa i biancorossi
Il Belgio festeggia la vittoria contro l'Italia all'Olimpico con gli applausi dei tifosi
La Francia si avvicina sempre di più al classico europeo contro l'Italia. La nazionale francese è al principio di un nuovo ciclo sportivo, con l'ingresso in panchina di Zinedine Zidane al posto di Didier Deschamps. L'ex tecnico dell'OM ha guidato i transalpini per ben 14 anni, vincendo 1 Mondiale nel 2018 e arrivando molteplici volte alla fine delle competizioni continentali (Euro 2016 in casa) e intercontinentali (Mondiale 2022). Tuttavia, il suo operato è sempre stato ritenuto eccessivamente inferiore rispetto alla qualità assoluta della rosa francese, che negli ultimi anni è emersa indubbiamente come la più forte del mondo.
Nessuna squadra al mondo può contare sul reparto offensivo dei Bleus: da Dembélé a Mbappé, passando per Doué e Barcola. Zizou è arrivato con grande entusiasmo sulla panchina della Francia, essendo un matrimonio previsto da molto tempo. Le sue prime 2 partite di Nations League sono state sufficienti complessivamente: 2 vittorie di misura contro Turchia e Belgio. Se la prima sfida è stata decisa da Mbappé, la seconda stava seriamente rischiando di terminare sullo 0-0, ma negli ultimi minuti di gioco è intervenuto Michael Olise a sbloccare la sfida di Bruxelles.
Olise può rinnovare col Bayern MonacoOlise ha segnato grazie a una sua straordinaria azione individuale, partita da centrocampo. Il nazionale francese ha visto il suo valore incrementare in maniera esponenziale nell'ultimo anno. Col Bayern Monaco, l'ala destra ha segnato 22 reti e fornito 26 assist tra tutte le competizioni. Anche al Mondiale estivo, Olise ha fatto un'ottima figura da trequartista, registrando 3 reti e ben 8 assist. Il suo livello è talmente alto che è diventato un serio candidato alla vittoria del Pallone d'Oro. Per questo motivo, il Bayern Monaco, dopo aver respinto le avances del Real Madrid in estate, vuole blindare il suo gioiello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA