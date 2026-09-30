Il Galles è ancora alla ricerca del primo gol e del primo punto. Le sconfitte contro Portogallo e Danimarca hanno complicato immediatamente il cammino della squadra di Craig Bellamy, che dopo appena due giornate si ritrova già con pochissimo margine. Galles-Norvegia si gioca giovedì 1 ottobre alle 20:45, nella terza giornata del Gruppo 4 della Lega A. I gallesi arrivano all'appuntamento ancora fermi a zero, mentre la Norvegia ne ha tre dopo aver battuto la Danimarca 3-2 all'esordio e perso 2-1 contro il Portogallo. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La situazione rende la partita particolarmente importante soprattutto per i padroni di casa. Bellamy continua a chiedere tempo a un gruppo nel quale stanno trovando spazio diversi giovani, ma contro la Norvegia serve anche una risposta immediata sul campo. Dall'altra parte c'è una squadra che contro il Portogallo ha avuto parecchi rimpianti. La Norvegia era riuscita a pareggiare con Haaland, prima di concedere il definitivo 2-1. Questa volta Solbakken vuole evitare che una buona prestazione rimanga nuovamente senza punti. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L’EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

Galles-Norvegia passa da Diretta Gol: come seguirla su Sky e NOW

Due partite, zero gol: Bellamy deve trovare una soluzione davanti

Pernon è prevista una diretta televisiva integrale dedicata nel palinsesto italiano. La partita dellesarà inserita all'interno di. Il programma seguirà contemporaneamente le partite della serata, collegandosi sui diversi campi per gol, occasioni e momenti principali. La stessa copertura sarà disponibile inattraverso, riservato agli abbonati Sky, e sutramite l'offerta Sport. Chi vuole seguire la serata di Nations League potrà quindi vedere gli aggiornamenti dainsieme a quelli provenienti dagli altri incontri disputati contemporaneamenteIlha iniziato questa Nations League affrontando subito due delle avversarie più complicate del girone. Prima l'1-0 subito in Portogallo, poi il 2-0 contro la Danimarca. Il dato che preoccupa maggiormenteriguarda però l'attacco:. Contro i danesi il CT gallese ha riconosciuto soprattutto la difficoltà della sua squadra nel gestire i momenti nei quali la pressione avversaria aumenta. Ilha diversi giovani da inserire stabilmente nel gruppo e il percorso pensato dal tecnico passa anche attraverso partite di questo livello.

Il tempo per crescere, però, deve convivere con la classifica. Restare ancora senza punti renderebbe decisamente più complicata la seconda parte del girone. Bellamy dovrebbe quindi affidarsi ancora a Kieffer Moore come riferimento offensivo, con Brennan Johnson, Koumas e Thomas incaricati di avvicinarsi maggiormente all'attaccante. In mezzo Ampadu e Jordan James dovranno invece sostenere una partita probabilmente molto fisica.

Lisbona, Portogallo - 24 settembre: David Brooks del Galles durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all’Estádio José Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Haaland aveva rimesso in piedi la partita, poi la Norvegia l'ha persa

Laaveva cominciato con una vittoria spettacolare. Il 3-2 contro laaveva portato i primi tre punti e anche una doppietta di, immediatamente protagonista nella nuova Nations League. Contro ilè arrivata invece la prima sconfitta, a causa delle reti di Joao Felix e Goncalo Ramos Dopo essere passata in svantaggio, la squadra di Solbakken era riuscita ancora una volta ad affidarsi al proprio centravanti per trovare il pareggio. Poco dopo, però, un errore difensivo ha permesso ai portoghesi di segnare il 2-1 definitivo.

Il risultato ha lasciato parecchio rammarico perché la Norvegia era riuscita a costruire diverse occasioni e a giocare per lunghi tratti alla pari con la capolista del girone. A Cardiff l'obiettivo sarà ripartire proprio da quella prestazione, eliminando però le disattenzioni che contro squadre di questo livello finiscono quasi sempre per essere decisive. Rimangono inoltre da verificare le condizioni di Martin Ødegaard, uscito acciaccato dall'ultima partita. La sua presenza cambierebbe inevitabilmente qualità e gestione del possesso norvegese.

Fermare Haaland significa prima di tutto impedirgli di partire: la chiave tattica del match

Aspettaredentro l'area potrebbe non essere sufficiente. Ildovrà lavorare soprattutto sulla costruzione della Norvegia e provare a sporcare i rifornimenti destinati al centravanti.può diventare particolarmente importante in questo senso. Quando la Norvegia riuscirà a trovare spazio centralmente, uno dei due mediani gallesi dovrà abbassarsi rapidamente per evitare che i difensori rimangano continuamente esposti nell'uno contro uno.

La presenza di Nusa e Schjelderup obbligherà inoltre i terzini a non stringere eccessivamente verso il centro. Quando recupererà il pallone, invece, il Galles avrà bisogno della velocità di Brennan Johnson. La Norvegia tende a portare diversi uomini nella metà campo avversaria e proprio le transizioni possono offrire ai gallesi qualche opportunità per attaccare una difesa non sempre impeccabile.

OSLO, NORVEGIA - 24 SETTEMBRE: Oscar Bobb della Norvegia festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Danimarca, disputata all’Ullevaal Stadion il 24 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Le probabili formazioni di Galles-Norvegia

Ildovrebbe ripartire dal, con Ward tra i pali. Williams, Mepham, Davies e Dasilva compongono la possibile linea difensiva, mentree Jordan James dovrebbero agire davanti al reparto arretrato. Johnson, Koumas e Thomas sono candidati a muoversi alle spalle di. Resta da verificare soprattutto la situazione di, alle prese con problemi fisici.

Solbakken dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Nyland parte favorito in porta, mentre Ajer e Heggem possono trovare nuovamente spazio nella linea difensiva. A centrocampo le condizioni di Ødegaard rappresentano il principale punto interrogativo. Davanti, invece, non ci sono dubbi sul riferimento centrale: Haaland sarà accompagnato dalla velocità di Schjelderup e Nusa.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Williams, Mepham, Davies, Dasilva; Ampadu, J. James; Johnson, Koumas, Thomas; Moore. CT Bellamy.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Wolfe; Ødegaard, S. Berge, P. Berge; Schjelderup, Haaland, Nusa. CT Solbakken.

Le coordinate della serata: fischio d'inizio alle 20:45

Galles-NorvegiaUEFA Nations League 2026/273ªgiovedì 1 ottobre 202620:45