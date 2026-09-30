Il Portogallo sta vivendo l'ennesimo anno zero degli ultimi anni. Ancora una volta, la Federcalcio portoghese ha deciso di cambiare allenatore, vedendo i pessimi risultati ottenuti recentemente. Dopo la grande epopea di Fernando Santos, 1 Europeo vinto nel 2016 ma successivamente ha consegnato solo uscite deludenti, è arrivato Roberto Martinez, esperto in panchine internazionali complicate dopo aver lavorato con la cosiddetta golden generation del Belgio.

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: L'allenatore portoghese Jorge Jesus durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estádio José Alvalade il 24 settembre 2026, a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Accusato di aver sprecato il talento enorme di quella generazione belga (Lukaku, De Bruyne, Hazard, Courtois...), il suo operato con la nazionale lusitana ha suscitato le stesse reazioni per i risultati ad Euro 2024 (uscendo con la Francia ai quarti) e al Mondiale 2026 (fuori agli ottavi di finale contro la Spagna). Così, in estate si è deciso di puntare su Jorge Jesus, tecnico ormai stabilitosi nel campionato arabo. Nell'ultima stagione, il tecnico portoghese ha allenato l'Al-Nassr conquistando il titolo assieme a Cristiano Ronaldo, con cui attualmente c'è un rapporto abbastanza complesso secondo la lettura dei media portoghesi.

Jorge Jesus chiarisce la situazione con CR7

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Jorge Jesus reveals what Cristiano Ronaldo told him during a meeting after controversy in Portugal:



“They [Portuguese media] basically FORCED me to speak with Cristiano about a situation where there was no situation at all.”



“I told Cris: ‘There’s so much being… pic.twitter.com/jaddKMjzeU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 30, 2026