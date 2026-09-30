Dopo gli 0 minuti contro la Norvegia e gli allenamenti saltati, il CT lusitano ha spiegato tutto: un piano per permettere a Ronaldo di essere nella miglior condizione fisica
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Il Portogallo sta vivendo l'ennesimo anno zero degli ultimi anni. Ancora una volta, la Federcalcio portoghese ha deciso di cambiare allenatore, vedendo i pessimi risultati ottenuti recentemente. Dopo la grande epopea di Fernando Santos, 1 Europeo vinto nel 2016 ma successivamente ha consegnato solo uscite deludenti, è arrivato Roberto Martinez, esperto in panchine internazionali complicate dopo aver lavorato con la cosiddetta golden generation del Belgio.
Accusato di aver sprecato il talento enorme di quella generazione belga (Lukaku, De Bruyne, Hazard, Courtois...), il suo operato con la nazionale lusitana ha suscitato le stesse reazioni per i risultati ad Euro 2024 (uscendo con la Francia ai quarti) e al Mondiale 2026 (fuori agli ottavi di finale contro la Spagna). Così, in estate si è deciso di puntare su Jorge Jesus, tecnico ormai stabilitosi nel campionato arabo. Nell'ultima stagione, il tecnico portoghese ha allenato l'Al-Nassr conquistando il titolo assieme a Cristiano Ronaldo, con cui attualmente c'è un rapporto abbastanza complesso secondo la lettura dei media portoghesi.
Jorge Jesus chiarisce la situazione con CR7Il Portogallo ha iniziato discretamente bene il cammino in Nations League. Per i luistani sono arrivate 2 vittorie su 2 nel gruppo 4 della Lega A. Il girone comprende Norvegia, Danimarca e Galles. La nazionale portoghese ha sfidato il Galles vincendo 1-0 (rete di Joao Felix) e la Norvegia, che ha battuto per 2-1 (Gonçalo Ramos e ancora Joao Felix), grazie alla meravigliosa partita di Diogo Costa. Tuttavia, in quest'ultima partita Cristiano Ronaldo ha giocato 0 minuti. Il dispiacere del fuoriclasse ex United è stato manifestato con l'abbandono precoce del campo, senza salutare i tifosi. Un caso che ha scosso l'ambiente inizialmente, ma che Jorge Jesus si è premurato di far rientrare.
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