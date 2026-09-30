Domenica 25 ottobre tutto il mondo del pallone sarà con gli occhi rivolti verso Barcellona. Allo Spotify Camp Nou andrà in scena il Clasico Barcellona-Real Madrid. A poco più di tre settimane dal big match del calcio iberico la situazione in classifica vede i blaugrana a punteggio pieno con i blancos dietro di 6 punti, motivo per cui i due club possono arrivare alla sfida o con i catalani saldamente in testa o con un ribaltamento della situazione. Nel frattempo, il club di Joan Laporta ha ufficializzato l'inizio della vendita dei biglietti e i prezzi fanno venire la pelle d'oca.

I prezzi surreali del Clasico: il più economico vale 649 euro

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Mancano ancora 25 giorni alla sfida più attesa del calcio spagnolo. Tra poco più di tre settimane andrà in scena allo Spotify Camp Nou il Clasico Barcellona-Real Madrid e, come sempre accade, l'impianto blaugrana si prepara a diventare uno spettacolo di colori grazie all'inevitabile sold out che ancora una volta riserverà la casa del club di Joan. Ma per chi vorrà godersi lo spettacolo della partita, come riporta il sito ufficiale del, dovrà sborsare importanti somme di denaro.

L’opzione più economica è l’angolo 2 superiore, a 649 euro, e l’angolo 2 inferiore costa appena dieci euro in più, cioè 659. L’angolo 1 sale a 699, quindi anche in questo settore due biglietti comportano una spesa minima di 1.298 euro. Nei settori laterali i prezzi aumentano: 799 euro per il laterale 2 superiore, 849 per il laterale 2 centrale superiore, 899 per il laterale 1 e 949 sia per il laterale 1 centrale sia per il laterale 2 centrale inferiore. In tribuna, il secondo anello superiore costa 899 euro e la tribuna 1 arriva a 999.

Robert Lewandowski esulta dopo il gol del 2-0 nel Clasico. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

L’importo più alto corrisponde alla tribuna 2 centrale inferiore, con 1.149 euro, per cui due posti in quella zona arrivano a 2.298. Numeri non certo da poco ma che difficilmente fermeranno la grandissima voglia dei tifosi di essere presenti, soprattutto perché Barcellona-Real Madrid, indipendentemente dalla posta in palio e dal periodo di forma delle due squadre, non è mai una sfida come le altre.