Il Barcellona si inserisce nella trattativa per il centrocampista del Manchester City: contatti con gli agenti di Rodri per beffare il Real Madrid
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Il futuro di Rodri torna ad essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. Dopo settimane di indiscrezioni sul pressing forte del Real Madrid, anche il Barcellona ha deciso di muoversi aprendo i colloqui con gli agenti del centrocampista spagnolo, voglioso di tornare in patria.
Rodri, il Barcellona entra in scenaSecondo quanto riportato da diverse testate spagnole, il Barcellona sta esplorando concretamente la possibilità di aprire le trattative per Rodri, leader del centrocampo del Manchester City e Campione del mondo con la Spagna. Il club catalano avrebbe infatti già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per comprendere le condizioni economiche di un'eventuale operazione, inserendosi in una trattativa che finora sembrava destinata a trasformarsi in un braccio di ferro City e Real Madrid. L'idea blaugrana nasce dalla volontà di regalare alla squadra di Hansi Flick un regista di livello assoluto, capace di guidare il centrocampo com esperienza, qualità e leadership: Rodri incarnerebbe alla perfezione queste caratteristiche, rappresentando perciò il profilo ideale anche per il suo adattamento al calcio di posizione, oltre al fatto che nello spogliatoio del Barcellona ritroverebbe numerosi connazionali.
Il City non fa sconti: duello spagnolo per RodriIl Manchester City, però, continua a mantenere una posizione rigida. Nonostante il contratto del centrocampista sia ormai vicino alla scadenza, il club inglese non ha intenzione di svenderlo e valuta il giocatore una cifra importante. Per questo motivo qualsiasi trattativa, sia con il Real Madrid che con il Barcellona, resterebbe tutt'altro che semplice. Anche dalla Spagna filtra prudenza: i quotidiani iberici confermano come il Barca stia monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione, pronto ad approfittare di eventuali rallentamenti nella negoziazione tra Real e City, ma con la consapevolezza di un esborso notevole per arrivare al Pallone D'Oro del 2024.
Il sogno di Rodri, tuttavia, resta la Liga e questo giocherebbe in favore per entrambe le società. Al di là delle strategie dei club, l'elemento che infatti accomuna tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi è proprio la volontà dello stesso centrocampista, il quale nei mesi scorsi aveva ammesso di seguire ancora con grande attenzione il calcio spagnolo e di vedere con favore un futuro in Liga, pur ribadendo di essere felice al Manchester City. Per settimane, stando ai principali rumors, il Real Madrid è stato considerato come il grande favorito, tanto da avviare anche le prime chiacchierate dirette con i Citizens oltre che con gli agenti del giocatore, ora però l'inserimento del Barcellona smista le carte, cambia gli equilibri e aggiunge un nuovo protagonista a quella che rischia di trasformarsi in una delle telenovele più impattanti dell'intera estate.
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