Il futuro di Rodri torna ad essere uno dei temi più caldi del mercato europeo. Dopo settimane di indiscrezioni sul pressing forte del Real Madrid, anche il Barcellona ha deciso di muoversi aprendo i colloqui con gli agenti del centrocampista spagnolo, voglioso di tornare in patria.

Rodri, il Barcellona entra in scena

Secondo quanto riportato da diverse testate spagnole, ilsta esplorando concretamente la possibilità di aprire le trattative per, leader del centrocampo dele Campione del mondo con la Spagna. Il club catalano avrebbe infatti già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore per comprendere le condizionidi un'eventuale operazione, inserendosi in una trattativa che finora sembrava destinata a trasformarsi in un braccio di ferro City e Real Madrid. L'idea blaugrana nasce dalla volontà di regalare alla squadra diundi livello assoluto, capace di guidare il centrocampo com esperienza, qualità e: Rodri incarnerebbe alla perfezione queste caratteristiche, rappresentando perciò il profilo ideale anche per il suo adattamento al calcio di posizione, oltre al fatto che nello spogliatoio del Barcellona ritroverebbe numerosi

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 MAGGIO: Rodri del Manchester City tira fuori il trofeo della Champions League 2022/20213 durante l'After Party Celebration per celebrare i risultati delle squadre maschili, femminili e accademiche del Manchester City durante la stagione 25/26 alla Co-op Live Arena il 25 maggio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

Il City non fa sconti: duello spagnolo per Rodri

Il, però, continua a mantenere una posizione. Nonostante il contratto del centrocampista sia ormai vicino alla, il club inglese non ha intenzione di svenderlo e valuta il giocatore una cifra importante. Per questo motivo qualsiasi trattativa, sia con ilche con il, resterebbe tutt'altro che semplice. Anche dalla Spagna filtra: i quotidiani iberici confermano come il Barca stia monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione, pronto ad approfittare di eventuali rallentamenti nella negoziazione tra Real e City, ma con la consapevolezza di un esborsoper arrivare al Pallone D'Oro del 2024.

Il sogno di Rodri, tuttavia, resta la Liga e questo giocherebbe in favore per entrambe le società. Al di là delle strategie dei club, l'elemento che infatti accomuna tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi è proprio la volontà dello stesso centrocampista, il quale nei mesi scorsi aveva ammesso di seguire ancora con grande attenzione il calcio spagnolo e di vedere con favore un futuro in Liga, pur ribadendo di essere felice al Manchester City. Per settimane, stando ai principali rumors, il Real Madrid è stato considerato come il grande favorito, tanto da avviare anche le prime chiacchierate dirette con i Citizens oltre che con gli agenti del giocatore, ora però l'inserimento del Barcellona smista le carte, cambia gli equilibri e aggiunge un nuovo protagonista a quella che rischia di trasformarsi in una delle telenovele più impattanti dell'intera estate.