Le parole del tecnico portoghese sembravano aver spento la calda situazione: tuttavia, l'addio immediato dell'attaccante ha riacceso il caso
Australia-Brasile, un'amichevole poco amichevole: scintille tra Endrick e Souttar
Nonostante l'età avanzata, Cristiano Ronaldo continua ad essere la notizia principale delle testate giornalistiche più importanti in Europa. Il suo rapporto con la nazionale portoghese continua ad essere particolarmente ambiguo e controverso. Un trend iniziato in estate con la Coppa del Mondo, in cui CR7 è sembrato palesemente un pesce fuor d'acqua in una competizione di questo livello e considerando le ricche alternative a disposizione del mister Roberto Martinez. Profondamente messo in discussione da compagni e tifosi, già in estate Cristiano Ronaldo aveva lanciato qualche freccia verso la propria situazione lusitana, avvicinandosi sempre di più al termine della propria carriera in nazionale.
Tuttavia, con l'arrivo in panchina di Jorge Jesus, suo tecnico all'Al-Nassr nell'ultima stagione (vincitori della Saudi Pro League), Cristiano Ronaldo ha deciso di rimanere nel giro delle convocazioni. Il suo influsso è stato ancora così rilevante che gli ha permesso di partire da titolare contro il Galles, nella prima sfida di Nations League. La sua partita è stata altamente insufficiente (1.03 xG non convertiti) nonostante la vittoria lusitana per 1-0. Da quel momento, il suo rapporto è andato progressivamente incrinandosi, creando un vero e proprio caso nazionale.
Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del PortogalloIl numero 7 portoghese aveva già manifestato il suo malumore al termine della sfida contro la Norvegia. All'attaccante dell'Al-Nassr non è stato concesso nemmeno 1 minuto in campo e dopo il fischio finale, Cristiano Ronaldo ha abbandonato immediatamente il campo, dirigendosi verso gli spogliatoi. In seguito, l'ex Real Madrid ha saltato i successivi allenamenti, alimentando ancora di più il caos attorno alla sua figura. Nella giornata di oggi è intervenuto il CT Jorge Jesus a spegnere le fiamme accese dall'assenza di Cristiano. L'ex tecnico dell'Al-Nassr ha così parlato di come il piano per il numero 7 fosse quello di lasciarlo a riposo contro Norvegia e Danimarca, massimizzando la sua forma fisica. Una proposta sviluppata in accordo proprio con il calciatore. Il tecnico inoltre ha messo in chiaro la sua autorità rispetto a tutti i suoi giocatori, evidenziando come l'ultima parola nelle sfide la possa avere solamente lui. In risposta a queste dichiarazioni, secondo quanto riportato da Marca, Cristiano Ronaldo avrebbe deciso di saltare l'allenamento odierno (nonostante la conferma di Jorge Jesus in conferenza stampa) e di lasciare con effetto immediato il ritiro del Portogallo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA