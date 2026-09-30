Nonostante l'età avanzata, Cristiano Ronaldo continua ad essere la notizia principale delle testate giornalistiche più importanti in Europa. Il suo rapporto con la nazionale portoghese continua ad essere particolarmente ambiguo e controverso. Un trend iniziato in estate con la Coppa del Mondo, in cui CR7 è sembrato palesemente un pesce fuor d'acqua in una competizione di questo livello e considerando le ricche alternative a disposizione del mister Roberto Martinez. Profondamente messo in discussione da compagni e tifosi, già in estate Cristiano Ronaldo aveva lanciato qualche freccia verso la propria situazione lusitana, avvicinandosi sempre di più al termine della propria carriera in nazionale.

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo e Vitinha del Portogallo si riscaldano come sostituti prima della seconda metà durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Tuttavia, con l'arrivo in panchina di Jorge Jesus, suo tecnico all'Al-Nassr nell'ultima stagione (vincitori della Saudi Pro League), Cristiano Ronaldo ha deciso di rimanere nel giro delle convocazioni. Il suo influsso è stato ancora così rilevante che gli ha permesso di partire da titolare contro il Galles, nella prima sfida di Nations League. La sua partita è stata altamente insufficiente (1.03 xG non convertiti) nonostante la vittoria lusitana per 1-0. Da quel momento, il suo rapporto è andato progressivamente incrinandosi, creando un vero e proprio caso nazionale.

Cristiano Ronaldo lascia il ritiro del Portogallo

🚨| Ronaldo went straight to the tunnel after the final whistle on Portugal’s victory against Norway. 😳 pic.twitter.com/Q60t0htCr8 — Kalshi FC (@KalshiFC) September 28, 2026