Il messaggio dell’ex tecnico dei Citizens sui social
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Pep Guardiola si espone pubblicamente dopo il caso Manchester City. Dall'alto del suo momentaneo ritiro dal calcio, dopo un decennio di grandi successi alla guida dei Citizens, l'ormai ex tecnico degli Sky Blues ha deciso di rompere il silenzio dopo il grande scandalo che ha coinvolto il "suo" Manchester City.
Come annunciato dalla Premier League, il club è stato infatti ritenuto colpevole da una commissione indipendente di aver stipulato "contratti fittizi" con partner commerciali e di aver falsato i propri bilanci. Di tutta risposta, la società di Manchester ha confermato che farà ricorso e, in attesa del 2 ottobre (scadenza del ricorso), a mandare un messaggio di speranza ai tifosi in queste ore, ci ha pensato uno degli uomini simbolo dell'identità Citizens: Pep Guardiola.
Il messaggio di Pep Guardiola dopo lo scandalo Manchester CityAttraverso un post sui propri canali social, Pep Guardiola è intervenuto nel pieno della bufera che sta investendo gli Sky Blues, scrivendo: "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia che io sono qui; più che mai".
Proseguendo, l'ex tecnico del Manchester City ha preso una posizione ben precisa sottolinenando: "Sono, sono sempre stato e sempre sarò a sostegno del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, di Ferran, dei giocatori, dello staff tecnico, di Enzo e di voi, i nostri tifosi unici".
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"Supereremo tutto questo insieme"Mandando un messaggio di vicinanza ai tifosi del club che ha rappresentato per un decennio, Pep Guardiola ha fermamente dichiarato nel post: "Voglio essere chiaro: supereremo tutto questo insieme".
Infine, l'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco ha chiuso il suo intervento sui social scrivendo: "Vi amo tutti". Come si evince dalle sue parole, dunque, Guardiola ha deciso di non entrare nei dettagli del caso. Nessun particolare punto di vista - lui che ha vissuto in prima persona e per parecchi anni l'ambiente Citizens - o commento alle accuse, soltanto un semplice messaggio di vicinanza al club e ai tifosi.
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