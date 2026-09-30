Shock in Bulgaria: il presidente del Botev Plovdiv è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Iliyan Filipov era anche proprietario di una delle più importanti imprese di trasporti e costruzioni del paese.

Ucciso il presidente della squadra bulgara del Botev Plovdiv

Iliyan, presidente del Botev Plovdiv, è stato ucciso. Si tratta di una figura molto nota in Bulgaria: Filipov è il fondatore e proprietario dell', una delle più grandi e note imprese di trasporti e logistica del Paese. E, inoltre, Filipov era il presidente del Botev Plovdiv. Il Plovdiv è una delle realtà calcistiche più note del paese. Gioca nella, l'equivalente dellaed ha vinto due volte il campionato bulgaro e quattro la coppa nazionale. A livello europeo, invece, ha trionfato nel 1972 nella, competizione che oggi non esiste più. Ha anche preso parte alla Champions, all'Europa League e alla Conference League.

Filipov era entrato nella storica società, fondata nel 1912, nell'estate del 2025. Il club era in deficit finanziario e lamentava perdite per circa 3.5 milioni di euro che l'imprenditore riuscì a risanare rilanciando il club anche a livello sportivo. Non solo: la sua società si stava anche occupando dei lavori di ristrutturazione dello stadio Hristo Botev, casa del Botev Plovdiv. Filipov era molto popolare e ben noto in città.

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Secondo le informazioni fornite dalla locale procura, l'imprenditore è stato colpito mortalmente allaintorno all'una di notte. Le autorità hanno anche affermato che l'omicidio è avvenuto nella proprietà della vittima e hanno aggiunto che non vi erano indicazioni di possibili minacce. La polizia ha dato il via alle indagini, e inviato sul posto anche degli esperti forensi. La proprietà dell'imprenditore è interamente chiusa e il traffico in zona è stato bloccato per permettere la conservazione delle eventuali prove e la loro raccolta.