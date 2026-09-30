Il Botev è una delle squadre più note del paese.
Incredibile gaffe in Bulgaria, minuto di silenzio per l'ex calciatore...che non è morto
Shock in Bulgaria: il presidente del Botev Plovdiv è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Iliyan Filipov era anche proprietario di una delle più importanti imprese di trasporti e costruzioni del paese.
Ucciso il presidente della squadra bulgara del Botev PlovdivIliyan Filipov, presidente del Botev Plovdiv, è stato ucciso. Si tratta di una figura molto nota in Bulgaria: Filipov è il fondatore e proprietario dell'azienda di trasporti e costruzioni PIMK, una delle più grandi e note imprese di trasporti e logistica del Paese. E, inoltre, Filipov era il presidente del Botev Plovdiv. Il Plovdiv è una delle realtà calcistiche più note del paese. Gioca nella Parva Liga, l'equivalente della Serie A, ed ha vinto due volte il campionato bulgaro e quattro la coppa nazionale. A livello europeo, invece, ha trionfato nel 1972 nella Coppa dei Balcani, competizione che oggi non esiste più. Ha anche preso parte alla Champions, all'Europa League e alla Conference League.
Filipov era entrato nella storica società, fondata nel 1912, nell'estate del 2025. Il club era in deficit finanziario e lamentava perdite per circa 3.5 milioni di euro che l'imprenditore riuscì a risanare rilanciando il club anche a livello sportivo. Non solo: la sua società si stava anche occupando dei lavori di ristrutturazione dello stadio Hristo Botev, casa del Botev Plovdiv. Filipov era molto popolare e ben noto in città.
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