I tifosi della Francia lanciano un appello contro i fischi agli inni nazionali in vista delle gare interne con Italia e Belgio
Zidane dice no, la Francia dice sì: la Nazionale "sfila" a Clairefontaine
Dopo le due trasferte in Belgio e in Turchia, la Nazionale francese prepara un doppio impegno casalingo consecutivo in Nations League. I transalpini affronteranno prima l'Italia, venerdì 2 ottobre, e poi il Belgio, lunedì 5 ottobre, nella splendida cornice dello Stade de France. In vista di queste due importantissime sfide, il principale gruppo di sostenitori dei Bleus, gli "Irresistibles Français", prende una netta posizione d'anticipo. Gli ultras francesi lanciano infatti un forte appello rivolto all'intera nazione e, in maniera particolare, a tutti gli spettatori che popoleranno gli spalti parigini nei prossimi giorni.
I fischi in trasferta e la scelta di non vendicarsiDurante le precedenti uscite in Turchia e in Belgio, il pubblico di casa ha sommerso di fischi la celebre Marsigliese (l'inno nazionale francese). Nonostante la pessima accoglienza ricevuta nei primi due viaggi di Nations League, i tifosi transalpini mostrano un'incredibile maturità. Gli "Irresistibili francesi" chiedono espressamente al pubblico parigino di non cercare vendetta e di rispettare rigorosamente gli inni nazionali dell'Italia e del Belgio. "I fischi durante l'inno avversario sembrano purtroppo diffondersi negli stadi. Non deve diventare un'abitudine!", scrive il gruppo del tifo organizzato tramite una nota ufficiale diramata sui propri profili social.
Il testo del comunicato e il valore del rispettoLa parte centrale del comunicato ribadisce l'intento reale di questa nobile iniziativa: "In occasione di Francia-Italia venerdì e di Francia-Belgio lunedì, desideriamo ricordare l’importanza del rispetto degli inni nazionali. Rispettiamo l’inno dei nostri avversari come desideriamo che La Marsigliese sia rispettata ovunque i Blues giochino". Questa netta presa di posizione dimostra una grande prova di maturità da parte della tifoseria di casa. Lo sport vive di enormi rivalità, che devono però esaurirsi esclusivamente durante lo svolgimento della partita, mantenendo la regola d'oro citata nello stesso comunicato: "La rivalità durante la partita, il rispetto prima di tutto". L'inno nazionale rappresenta a pieno i valori di uno Stato e merita il rispetto incondizionato da parte di tutti i tifosi sugli spalti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA