Dopo le due trasferte in Belgio e in Turchia, la Nazionale francese prepara un doppio impegno casalingo consecutivo in Nations League. I transalpini affronteranno prima l'Italia, venerdì 2 ottobre, e poi il Belgio, lunedì 5 ottobre, nella splendida cornice dello Stade de France. In vista di queste due importantissime sfide, il principale gruppo di sostenitori dei Bleus, gli "Irresistibles Français", prende una netta posizione d'anticipo. Gli ultras francesi lanciano infatti un forte appello rivolto all'intera nazione e, in maniera particolare, a tutti gli spettatori che popoleranno gli spalti parigini nei prossimi giorni.

I fischi in trasferta e la scelta di non vendicarsi

Durante le precedenti uscite ine in Belgio, il pubblico di casa ha sommerso dila celebre(l'inno nazionale francese). Nonostante la pessimaricevuta nei primi due viaggi dii tifosi transalpini mostrano un'incredibileGli "Irresistibili francesi" chiedono espressamente al pubblico parigino di non cercaree di rispettare rigorosamente glinazionali dell'Italia e del Belgio. "I fischi durante l'inno avversario sembrano purtroppo diffondersi negli stadi. Non deve diventare un'abitudine!", scrive il gruppo del tifo organizzato tramite unaufficiale diramata sui propri profili social.

BRISBANE, AUSTRALIA - 11 LUGLIO: I tifosi della Francia mostrano il loro sostegno durante la partita del Nations Championship tra Australia Wallabies e Francia al Suncorp Stadium, l'11 luglio 2026 a Brisbane, Australia. (Foto di Bradley Kanaris/Getty Images)

Il testo del comunicato e il valore del rispetto

La parte centrale delribadiscereale di questa nobile iniziativa: "In occasione di Francia-Italia venerdì e di Francia-Belgio lunedì, desideriamo ricordare l’importanza del rispetto degli inni nazionali. Rispettiamo l’inno dei nostri avversari come desideriamo che La Marsigliese sia rispettata ovunque i Blues giochino". Questa netta presa di posizione dimostra una grande prova dida parte della tifoseria di casa. Lo sport vive di enormiche devono però esaurirsi esclusivamente durante lo svolgimento dellamantenendo la regola d'oro citata nello stesso"La rivalità durante la partita, il rispetto prima di tutto". L'inno nazionale rappresenta a pieno i valori di unoe merita ilincondizionato da parte di tutti i tifosi sugli spalti.