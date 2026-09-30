Lutto nel calcio inglese: è deceduto Courtney Meppen-Walter. Aveva appena 32 anni e fu a lungo considerato una delle più interessanti promesse del Manchester City prima di un brutto incidente stradale che gli costò la carriera.

Lutto in Inghilterra, scomparso a soli 32 anni Courtney Meppen-Walter

Nato nel 1994, Courtney Meppen-Walter è cresciuto nelle giovanili del Manchester City. Giocava come difensore e, per diverso tempo, fu considerato uno dei prospetti più interessanti dell'academy dei Citizens. La sua carriera sembrava sul punto di decollare quando, nel settembre del 2012, fu responsabile di un terribile incidente stradale nel quale persero la vita due persone. Meppen-Walter subì un processo e fu condannato: scontò sedici mesi in carcere. Il City non rinnovò il suo contratto e il ragazzo, che aveva anche debuttato con la Nazionale Under 18 e indossato la fascia da capitano, dovette poi ripartire da zero. Negli anni seguenti tentò di ricostruirsi una carriera, giocando soprattutto nelle serie minori. Ha vestito diverse maglie, tra cui quella del Carlisle United e dello Stockport. Di recente, inoltre, ha militato nel Bury, squadra della città in cui è nato.

Oggi è arrivata la notizia della sua prematura scomparsa, a soli 32 anni. Non si conoscono ancora le cause del decesso, ma da più parti sono arrivati messaggi di affetto e cordoglio. Ha parlato Jon Gold, presidente del Nantwich Town, una delle ultime realtà in cui ha militato: "Ha lasciato un'impressione indelebile su tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo. Nella sua vita ha attraversato dei momenti difficili, dai quali non è mai fuggito. Lo conoscevamo come una persona piena di positività e di grande ispirazione. Offriamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano".

Tragic footballer Courtney Meppen-Walter became a father two months before death aged 32 💔 pic.twitter.com/kkkz39It9e — Daily Mail Sport (@MailSport) September 30, 2026

Non è mancato un messaggio di cordoglio dalla: "Siamo profondamente rattristati dalla notizia della scomparsa di Courtney Meppen-Walter che in passato ha rappresentato le nostre squadre giovanili. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in queste ore difficili".