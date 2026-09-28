Nel 2011 lo Stoke City perse la finale di FA Cup contro il Manchester City, all'epoca allenato da Roberto Mancini. 15 anni dopo, mentre sul City infuria la tempesta giudiziaria per le 114 violazioni finanziarie, l'ex tecnico dei Potters Tony Pullis ha ricordato quella finale nella sua rubrica alla BBC.

Tony Pullis ricorda la finale di FA Cup del 2011 persa dallo Stoke contro il Manchester City

Former Stoke City manager Tony Pulis reflecting on his 2011 FA Cup final defeat to Man City 🗣️ pic.twitter.com/EgxEXVv4hR — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 28, 2026

Sono in tanti a chiedersi se, dopo la colpevolezza del Manchester City che ha commesso 114 violazioni finanziare, i titoli vinti in questi anni saranno, almeno in parte, distribuiti a chi è arrivato secondo. La prospettiva, in realtà, appare poco probabile. Ma, come ha raccontato Pullis, in tanti gli hanno chiesto questa cosa: "Me lo chiede ogni tifoso dello Stoke City. Io ho pensato esattamente la stessa cosa".Il riferimento è alla finale del 2011 che lo Stoke perse contro il Manchester City di, all'epoca in rampa di lancio nel palcoscenico del calcio inglese. I Citizens vinsero 1-0 grazie ad una rete di Yayà. "Erano già sulla buona strada per dominare nel calcio inglese.ma in termini di acquisti e stipendi erano già di molto superiori. Yayà Tourè, che segnò il gol della vittoria, guadagnava dieci volte di più di qualsiasi nostro giocatore. Quando lo comprarono era costato più di tutta la nostra rosa".

Yaya Touré, ex giocatore del Manchester City. (Getty Images)

L'ex manager, ora in pensione, ha poi attaccato il City: "Adesso so di aver perso contro una squadra colpevole di aver commesso un enorme numero di violazioni finanziarie. Così facendo non hanno solo battuto noi: hanno accumulato tanti tit0li e dominato. Quale sarà ora la loro punizione". Ha poi concluso dichiarando che sente di aver sentito un furto: "Mi sento derubato. Molto probabilmente subiranno una penalizzazione e dovranno pagare una multa molto salata. Non mi aspetto certo che mi chiamino e che restituiscano i titoli che hanno vinto. Non riavremo mai indietro quel giorno, quella partita e non potremo mai festeggiare. Dopo aver infranto le regole, il Manchester City lo ha fatto per noi".