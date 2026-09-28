Roberto Mancini è tornato a parlare del Manchester City e lo ha fatto in uno dei momenti più delicati nella storia recente del club inglese. L'attuale commissario tecnico dell'Italia è stato interrogato sulla vicenda dei 115 capi d'accusa mossi dalla Premier League nei confronti dei Citizens, dopo le indiscrezioni secondo cui il club sarebbe ritenuto colpevole di 114 violazioni.

Tra gli episodi contestati c'è anche quello relativo ai pagamenti ricevuti dall'allenatore italiano durante la sua esperienza all'Etihad, iniziata nel 2009 e terminata nel 2013. Mancini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Turchia, ha risposto alle domande sul cosiddetto "doppio contratto".

Le parole di Mancini sul presunto doppio contratto al Manchester City

Secondo quanto emerso negli anni, Mancini avrebbe avuto un accordo separato per attività di consulenza con un club di Abu Dhabi, Al Jazira, mentre era allenatore del Manchester City. Nel 2018 Der Spiegel aveva pubblicato documenti secondo cui questo secondo accordo avrebbe portato il suo compenso complessivo a raddoppiare rispetto allo stipendio base di circa 1,45 milioni di sterline.

La questione è collegata alle accuse della Premier sulla presunta mancata comunicazione di informazioni accurate relative ai pagamenti di giocatori e allenatori nel periodo compreso tra il 2009-2010 e il 2017-2018.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 6 AGOSTO: L'allenatore Roberto Mancini (C) posa con i nuovi acquisti (da sinistra a destra) Aleksandar Kolarov, David Silva, Yaya Touré e Jérôme Boateng durante una sessione di allenamento del Manchester City al City of Manchester Stadium il 6 agosto 2010 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Clint Hughes/Getty Images)

"Non è un problema che mi riguarda. Non è comunque una cosa nuova, perché questa vicenda torna fuori ogni quattro o cinque anni", ha dichiarato Roberto Mancini. Poi la frase sul contratto: "Il Manchester City non è colpevole e il fatto di avere un doppio contratto non è un problema mio, ma probabilmente loro".

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Secondo le indiscrezioni riportate dalla stampa britannica, il club sarebbe stato ritenuto responsabile per 114 delle 115 contestazioni iniziali. Il Manchester City, tuttavia, ha precisato che il procedimento è ancora in corso e continua a respingere le accuse.

Anche il presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, ha ribadito la posizione del Manchester City in una lettera indirizzata ai tifosi. Il dirigente ha sostenuto che il club mantiene la propria convinzione di poter dimostrare la propria innocenza e che il procedimento della Premier League sia tutt'altro che concluso.

Mancini, dal canto suo, ha quindi riconosciuto nel corso della conferenza stampa l'esistenza di quello che ha definito un "doppio contratto", ma ha escluso che la questione rappresenti un problema personale.