L'ex calciatore era stato colpito da un malore pochi giorni fa con conseguente ricovero in ospedale nella provincia di Buenos Aires
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Momenti di grande apprensione in Argentina per Pablo Daniel Osvaldo. L’ex attaccante della Nazionale italiana, oggi 40enne, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale municipale di Llavallol, nella provincia di Buenos Aires, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un importante versamento pleurico al polmone destro.
Le condizioni di Pablo Daniel Osvaldo
Il problema sarebbe emerso dopo alcuni giorni di forte malessere. La situazione si è poi aggravata, fino a rendere necessario il ricovero nella notte di giovedì. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di liquido e pus nello spazio pleurico, associati a un’infezione che ha interessato il polmone. Un quadro tutt'altro che confortante che ha reso tutte le procedure più complesse ma soprattutto delicate.
Le notizie iniziali avevano fatto temere il peggio, ma nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti più rassicuranti direttamente dalla famiglia. I familiari, parlando con il quotidiano argentino Clarín, hanno spiegato che: "Pablo sta bene ed è lucido, grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per lui e per noi”. Aggiungendo che al momento, è considerato fuori pericolo. Hanno inoltre sottolineato che i medici: “L'hanno preso in tempo”.
L’ex calciatore, dunque, rimane sotto stretta osservazione in terapia intensiva, ma sarebbe cosciente e non sedato. La permanenza nel reparto è legata alla necessità di monitorare attentamente le sue condizioni e attendere gli esiti degli esami effettuati durante l’intervento. Resta infatti ancora da individuare con certezza l’origine dell’infezione. I medici hanno prelevato campioni della pleura che saranno analizzati attraverso una biopsia: soltanto dopo questi risultati sarà possibile stabilire la causa del problema e definire il percorso terapeutico più adeguato.
Dopo una carriera trascorsa tra Italia e Inghilterra, con le maglie di club come Roma, Juventus e Inter, oltre alla Nazionale italiana, Osvaldo si era ritirato dal calcio professionistico dedicandosi successivamente alla musica. Ora tutta l’attenzione è rivolta alle sue condizioni. Gli ultimi aggiornamenti della famiglia lasciano spazio a un cauto sollievo, mentre si attendono gli esiti della biopsia.
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