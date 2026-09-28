Momenti di grande apprensione in Argentina per Pablo Daniel Osvaldo. L’ex attaccante della Nazionale italiana, oggi 40enne, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale municipale di Llavallol, nella provincia di Buenos Aires, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza a causa di un importante versamento pleurico al polmone destro.

Le condizioni di Pablo Daniel Osvaldo

Il problema sarebbe emerso dopo alcuni giorni di forte malessere. La situazione si è poi aggravata, fino a rendere necessario il ricovero nella notte di giovedì. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di liquido e pus nello spazio pleurico, associati a un’infezione che ha interessato il polmone. Un quadro tutt'altro che confortante che ha reso tutte le procedure più complesse ma soprattutto delicate.

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L’ancien attaquant italien du FC Porto a frôlé la mort... 💔



Âgé de 40 ans, il a dû subir une intervention chirurgicale d’urgence au poumon en Argentine après… pic.twitter.com/I30IqPY2XJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 28, 2026

Le notizie iniziali avevano fatto temere il peggio, ma nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti più rassicuranti direttamente dalla famiglia. I familiari, parlando con il quotidiano argentino Clarín, hanno spiegato che: "Pablo sta bene ed è lucido, grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per lui e per noi”. Aggiungendo che al momento, è considerato fuori pericolo. Hanno inoltre sottolineato che i medici: “L'hanno preso in tempo”.

BOLOGNA, ITALIA - DICEMBRE 21: Pablo Daniel Osvaldo esulta dopo un gol segnato in Bologna-Roma nella stagione 2010/2011 (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

L’ex calciatore, dunque, rimane sotto stretta osservazione in terapia intensiva, ma sarebbe cosciente e non sedato. La permanenza nel reparto è legata alla necessità di monitorare attentamente le sue condizioni e attendere gli esiti degli esami effettuati durante l’intervento. Resta infatti ancora da individuare con certezza l’origine dell’infezione. I medici hanno prelevato campioni della pleura che saranno analizzati attraverso una biopsia: soltanto dopo questi risultati sarà possibile stabilire la causa del problema e definire il percorso terapeutico più adeguato.

Dopo una carriera trascorsa tra Italia e Inghilterra, con le maglie di club come Roma, Juventus e Inter, oltre alla Nazionale italiana, Osvaldo si era ritirato dal calcio professionistico dedicandosi successivamente alla musica. Ora tutta l’attenzione è rivolta alle sue condizioni. Gli ultimi aggiornamenti della famiglia lasciano spazio a un cauto sollievo, mentre si attendono gli esiti della biopsia.