Sono ore di apprensione per Daniel Osvaldo. L’ex attaccante è ricoverato in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento resosi necessario per un versamento pleurico. Le sue condizioni restano riservate e dall’ospedale, al momento, non è stato diffuso un bollettino ufficiale.

Osvaldo trovato in casa dalla sorella dopo un malore

Osvaldo stava male già da alcuni giorni. Giovedì sera è stato trovato nella sua abitazione didalla sorella, che ha cercato assistenza e lo ha accompagnato in ospedale. Qui i medici hanno riscontrato un versamento pleurico e hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato da TyC Sports, che riprende le informazioni diffuse dal programma argentino LAM condotto da Ángel De Brito, l’ex calciatore avrebbe subito una resezione di tessuto polmonare. Dopo l’operazione è stato trasferito in terapia intensiva, dove resta ricoverato con prognosi riservata. L’ospedale non ha ancora diffuso un bollettino ufficiale: i dettagli sull’intervento e sulle cause del problema restano quindi limitati alle informazioni circolate sui media argentini.

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Il ricovero arriva nel momento del ritorno pubblico di Osvaldo

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Dalla Serie A alla Nazionale italiana

Il ricovero arriva proprio mentre Osvaldo aveva ricominciato a comparire pubblicamente con maggiore continuità. Dopo essersi allontanato dal calcio professionistico, l’ex centravanti era tornato davanti alle telecamere partecipando anche a un ciclo di interviste organizzato da Olé. Per il 29 e 30 settembre era inoltre prevista la sua presenza a un evento organizzato dal quotidiano argentino. Un appuntamento che segnava un’altra tappa del suo recente ritorno sulla scena pubblica, interrotto ora dal ricovero.Nel marzo 2024aveva raccontato pubblicamente un periodo difficile della propria vita, parlando di depressione e dipendenze da alcol e droghe. Non risultano però collegamenti accertati tra quelle vicende e l’attuale ricovero.Nato aha costruito gran parte della propria carriera ine soprattutto in. Inha legato il proprio nome a diverse squadre, tra cui, dopo le esperienze con

COMO, ITALIA - 04 GENNAIO: Pablo Daniel Osvaldo durante la sessione di allenamento dell'FC Internazionale all'Appiano Gentile il 04 gennaio 2015 a Como, Italia. (Foto di Claudio Villa - Inter/Getty Images)

A livello internazionale scelse di rappresentare l’Italia, indossando la maglia della Nazionale Azzurra. In Argentina ha giocato anche con Boca Juniors e Banfield, ultimo club della sua carriera prima del ritiro nel luglio 2020. Dopo l’intervento Osvaldo resta ricoverato in terapia intensiva, mentre si attendono comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni.