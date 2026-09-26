All’intervallo sembrava non esserci più una partita. Costa Rica avanti 3-0, Curaçao costretta a inseguire e una trasferta di Nations League che aveva preso una direzione chiarissima. Novanta minuti dopo, però, il tabellone raccontava qualcosa di completamente diverso: 4-3 per la nazionale caraibica.

Curaçao ha trasformato tre gol di svantaggio in una vittoria segnandone quattro nella ripresa, tutti con il contributo decisivo di calciatori partiti dalla panchina. Secondo quanto riportato da Nogomania, il risultato ha anche un valore storico: è la prima nazionale a vincere in trasferta una gara ufficiale dopo essere stata sotto 3-0 all’intervallo.

Costa Rica segna tre volte e sembra avere la partita in mano

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Il primo gol cambia la partita

Servono appena quattro minuti alla Costa Rica per passare in vantaggio:trova l’1-0 e mette subitonella condizione di dover rincorrere. La situazione peggiora al 24’, quandosegna il secondo gol dei padroni di casa.non riesce a cambiare l’andamento della gara e, poco prima dell’intervallo, arriva anche il colpo che sembra chiudere definitivamente i conti:segna ancora al 45’+1 e manda lanegli spogliatoi sul 3-0. Tre reti di vantaggio dopo un tempo sembrano indirizzare la partita verso un secondo tempo di gestione per i padroni di casa, ma nella ripresa succede esattamente l’opposto.cerca risposte dalla panchina e le trova. Al 62’segna il 3-1. Il risultato resta ancora ampiamente favorevole alla, ma la partita comincia ad assumere un altro ritmo.

Passano appena quattro minuti e Tahith Chong trova il secondo gol di Curaçao con un sinistro dal limite dell’area. Dal 3-0 al 3-2: quello che sembrava un tentativo di rientrare dignitosamente in partita diventa improvvisamente una rimonta possibile. La Costa Rica vede restringersi in pochi minuti tutto il margine costruito nel primo tempo, mentre Curaçao continua ad attaccare. Al 78’ è ancora Gorré a segnare: la sua doppietta vale il 3-3 e cancella completamente i tre gol di vantaggio con cui i padroni di casa erano rientrati negli spogliatoi.

NOORDWIJK AAN ZEE, PAESI BASSI - 26 MAGGIO: Una panoramica durante una sessione di allenamento: il commissario tecnico Dick Advocaat parla ai suoi giocatori presso l'SJC Noordwijk, il 26 maggio 2026 a Noordwijk aan Zee, nei Paesi Bassi. Curaçao si sta preparando nei Paesi Bassi per le imminenti amichevoli internazionali, prima di partire alla volta degli Stati Uniti per partecipare alla sua prima Coppa del Mondo FIFA in assoluto. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Paulina completa il ribaltone

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Dal 3-0 al record: un’altra notte storica per Curaçao

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Quattro minuti dopo il 3-3 arriva anche il sorpasso.trova il 4-3 all’82’ e portaavanti per la prima volta nell’intera partita: Nel giro di venti minuti, dal primo gol dia quello di, il risultato passa da 3-0 a 3-4. Il dettaglio che rende ancora più particolare la rimonta è il peso della panchina:erano entrati tutti nel corso della ripresa e tutti e tre finiscono sul tabellino dei marcatori. Secondochiude inoltre la partita con due gol e un assist, mentre Paulina aggiunge alla rete decisiva anche due assist. Ogni gol segnato da Curaçao coinvolge quindi almeno uno dei giocatori entrati a gara in corso.La rimonta non nasce da un singolo episodio:modifica la squadra e tre delle sue scelte dalla panchina finiscono per incidere direttamente sul risultato. Gorré apre la rimonta e segna poi il pareggio,firma il gol che portaa una sola rete dallacompleta il sorpasso. È questa la chiave che rende il 4-3 ancora più particolare: il primo tempo e il secondo raccontano praticamente due partite diverse. Nei primi 45 minuti lacostruisce tre reti di vantaggio; nella ripresarisponde con quattro gol senza subirne nessuno.La vittoria arriva in un periodo già speciale per la nazionale caraibica, diventata la nazione più piccola ad aver conquistato la qualificazione a una fase finale dei. Contro laarriva un altro risultato destinato a entrare nella storia della selezione, non soltanto per il 4-3 ma per il modo in cui è maturato.All’intervallo laaveva tre gol di vantaggio e, alla finelascia il campo con i tre punti e il primo posto neldopo la giornata inaugurale della. Resta soprattutto il dato che fotografa la dimensione della rimonta: secondo, nessuna nazionale era mai riuscita a vincere in trasferta una partita ufficiale dopo essere stata sotto 3-0 all’intervallo.