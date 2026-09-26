Sotto 3-0 dopo il primo tempo, Curaçao segna quattro volte nella ripresa e completa una rimonta senza precedenti in trasferta.
Bellezza mondiale! I giocatori di Costa d'Avoio e Curaçao condividono un momento di preghiera
All’intervallo sembrava non esserci più una partita. Costa Rica avanti 3-0, Curaçao costretta a inseguire e una trasferta di Nations League che aveva preso una direzione chiarissima. Novanta minuti dopo, però, il tabellone raccontava qualcosa di completamente diverso: 4-3 per la nazionale caraibica.
Curaçao ha trasformato tre gol di svantaggio in una vittoria segnandone quattro nella ripresa, tutti con il contributo decisivo di calciatori partiti dalla panchina. Secondo quanto riportato da Nogomania, il risultato ha anche un valore storico: è la prima nazionale a vincere in trasferta una gara ufficiale dopo essere stata sotto 3-0 all’intervallo.
Costa Rica segna tre volte e sembra avere la partita in manoServono appena quattro minuti alla Costa Rica per passare in vantaggio: Orlando Sinclair trova l’1-0 e mette subito Curaçao nella condizione di dover rincorrere. La situazione peggiora al 24’, quando Carlos Mora segna il secondo gol dei padroni di casa. Curaçao non riesce a cambiare l’andamento della gara e, poco prima dell’intervallo, arriva anche il colpo che sembra chiudere definitivamente i conti: Mora segna ancora al 45’+1 e manda la Costa Rica negli spogliatoi sul 3-0. Tre reti di vantaggio dopo un tempo sembrano indirizzare la partita verso un secondo tempo di gestione per i padroni di casa, ma nella ripresa succede esattamente l’opposto.
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Il primo gol cambia la partitaDick Advocaat cerca risposte dalla panchina e le trova. Al 62’ Kenji Gorré segna il 3-1. Il risultato resta ancora ampiamente favorevole alla Costa Rica, ma la partita comincia ad assumere un altro ritmo.
Passano appena quattro minuti e Tahith Chong trova il secondo gol di Curaçao con un sinistro dal limite dell’area. Dal 3-0 al 3-2: quello che sembrava un tentativo di rientrare dignitosamente in partita diventa improvvisamente una rimonta possibile. La Costa Rica vede restringersi in pochi minuti tutto il margine costruito nel primo tempo, mentre Curaçao continua ad attaccare. Al 78’ è ancora Gorré a segnare: la sua doppietta vale il 3-3 e cancella completamente i tre gol di vantaggio con cui i padroni di casa erano rientrati negli spogliatoi.
Paulina completa il ribaltoneQuattro minuti dopo il 3-3 arriva anche il sorpasso. Jordi Paulina trova il 4-3 all’82’ e porta Curaçao avanti per la prima volta nell’intera partita: Nel giro di venti minuti, dal primo gol di Gorré a quello di Paulina, il risultato passa da 3-0 a 3-4. Il dettaglio che rende ancora più particolare la rimonta è il peso della panchina: Gorré, Chong e Paulina erano entrati tutti nel corso della ripresa e tutti e tre finiscono sul tabellino dei marcatori. Secondo Nogomania, Gorré chiude inoltre la partita con due gol e un assist, mentre Paulina aggiunge alla rete decisiva anche due assist. Ogni gol segnato da Curaçao coinvolge quindi almeno uno dei giocatori entrati a gara in corso.
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Dal 3-0 al record: un’altra notte storica per CuraçaoLa vittoria arriva in un periodo già speciale per la nazionale caraibica, diventata la nazione più piccola ad aver conquistato la qualificazione a una fase finale dei Mondiali. Contro la Costa Rica arriva un altro risultato destinato a entrare nella storia della selezione, non soltanto per il 4-3 ma per il modo in cui è maturato.
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