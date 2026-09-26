L'ex bandiera del Manchester United ha lanciato le sue richieste su X: assieme a lui, anche l'ex terzino del Liverpool José Enrique
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La sosta per le nazionali non ha spento le vicende calcistiche dei campionati domestici. Se in Italia ci godiamo le mosse esotiche del calciomercato degli svincolati, in Inghilterra si sta discutendo su un caso giudiziario molto grave. Nella giornata di ieri, il Manchester City è stato ritenuto colpevole di 114 violazioni finanziarie sulle 115 accuse presentate. La decisione è stata promulgata da una commissione indipendente e adesso si aspetta il verdetto della Premier League.
Questa notizia ha scosso il mondo anglosassone, portando molti club a riflettere sui possibili risarcimenti da richiedere. Tuttavia, non sono solo i club a muoversi sull'argomento. Il caso del Manchester City è un tema dibattuto soprattutto da opinionisti, giornalisti ed ex calciatori. Tra essi, sono intervenute due vecchie conoscenze del campionato inglese: Rio Ferdinand e José Enrique.
La provocazione di Rio FerdinandRio Ferdinand è stata una leggenda del Manchester United. Dopo i primi anni di carriera passati fra West Ham United, Bournemouth e Leeds United, il centrale inglese ha legato la sua carriera ai Red Devils per 12 stagioni, collezionando 455 presenze e 8 reti. In maniera decisamente provocatoria, Rio Ferdinand ha deciso di sfidare i propri cugini di Manchester. Sul suo account di X, l'ex nazionale inglese ha iniziato a postare vari contenuti basati sulla riassegnazione di alcuni titoli vinti dai Citizens nelle ultime stagioni. In particolar modo, Rio Ferdinand si riferisce ai campionati 2011-12 (di cui lui potrebbe fregiarsi), 2017-18 (Mou) e 2020-21 (Solskjær).
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