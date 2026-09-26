La sosta per le nazionali non ha spento le vicende calcistiche dei campionati domestici. Se in Italia ci godiamo le mosse esotiche del calciomercato degli svincolati, in Inghilterra si sta discutendo su un caso giudiziario molto grave. Nella giornata di ieri, il Manchester City è stato ritenuto colpevole di 114 violazioni finanziarie sulle 115 accuse presentate. La decisione è stata promulgata da una commissione indipendente e adesso si aspetta il verdetto della Premier League.

BUDAPEST, UNGHERIA - 30 MAGGIO: Gli ex calciatori Rio Ferdinand ed Edwin van der Sar interagiscono prima della finale di UEFA Champions League 2026 tra Paris Saint-Germain e Arsenal FC alla Puskás Aréna, il 30 maggio 2026 a Budapest, Ungheria. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Questa notizia ha scosso il mondo anglosassone, portando molti club a riflettere sui possibili risarcimenti da richiedere. Tuttavia, non sono solo i club a muoversi sull'argomento. Il caso del Manchester City è un tema dibattuto soprattutto da opinionisti, giornalisti ed ex calciatori. Tra essi, sono intervenute due vecchie conoscenze del campionato inglese: Rio Ferdinand e José Enrique.

La provocazione di Rio Ferdinand

Is already here!!! Thank you premier league and send me the medal soon too 😂 pic.twitter.com/W5l5sZeSyt — José enrique (@Jesanchez3) September 25, 2026

Rio Ferdinand è stata una leggenda del. Dopo i primi anni di carriera passati fra West Ham United, Bournemouth e Leeds United, il centrale inglese ha legato la sua carriera ai Red Devils per 12 stagioni, collezionando 455 presenze e 8 reti. In maniera decisamente provocatoria, Rio Ferdinand ha deciso di sfidare i propri cugini di Manchester. Sul suo account di X, l'ex nazionale inglese ha iniziato a postare vari contenuti basati sulladi alcuni titoli vinti dai Citizens nelle ultime stagioni. In particolar modo, Rio Ferdinand si riferisce ai campionati(di cui lui potrebbe fregiarsi), 2017-18 (Mou) e 2020-21 (Solskjær).Tuttavia, l'ex centrale dello United non è l'unico a reclamare i titoli persi in favore degli azzurri di Manchester. Anche l'ex terzino sinistro del Liverpool José Enrique ha lanciato un'iniziativa simile. L'ex difensore spagnolo ha giocato per 5 stagioni con i Reds, arrivando secondo nelAnche qui, X è stato il luogo scelto per dare voce alla provocazione di José Enrique, che ha postato una sua foto insieme al trofeo del campionato inglese, arricchita dalla richiesta della medaglia.