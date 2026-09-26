Kylian Mbappé ha deciso la trasferta in Turchia della sua nazionale con un gol al 54° minuto. Al netto di ciò però, fa notizia, all'indomani della prima gara della Nations League, l'infortunio che ha steso il ragazzo. Accasciatosi a terra, è parso immediatamente dolorante, con Zidane che si è visto costretto a sostituirlo. Per lui è già finita la maxi sosta delle nazionali.

Francia, tegola Mbappé. Zidane: "Le cose non vanno bene"

Sono trascorsi appena 5 minutiper l'infortunio. Kylian Mbappé avrebbe accusato un fastidio al ginocchio sinistro. Nessuna distorsione, in ogni caso. A conferma di ciò è intervenuta la stessa, sottolineando che l'infortunio si è presentato proprio nel momento esatto del gol. Zinedine Zidane ha optato per un cambio immediato, con Desire Doue che ha rilevato connazionale.

KOCAELI, TURCHIA - 25 SETTEMBRE: Kylian Mbappé della Francia viene aiutato ad alzarsi da Adrien Truffert mentre festeggia il gol del suo primo goal insieme ai compagni di squadra durante la partita del gruppo della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Francia allo Stadio di Kocaeli il 25 settembre 2026 a Kocaeli, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

Sempre stando al comunicato emesso dalla Francia, la stella del Real Madrid abbandonerà il ritiro e tornerà in Spagna per stabilire terapie e tempi di recupero. Una serata da montagne russe per Mbappé che, soltanto pochi istanti prima della sostituzione, aveva siglato il gol numero 67 alla 107esima presenza con la maglia della sua Nazionale.

Caricamento post Instagram...