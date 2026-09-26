Il francese lascia il ritiro della Nazionale: Zidane non vuole correre alcun rischio
Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento
Kylian Mbappé ha deciso la trasferta in Turchia della sua nazionale con un gol al 54° minuto. Al netto di ciò però, fa notizia, all'indomani della prima gara della Nations League, l'infortunio che ha steso il ragazzo. Accasciatosi a terra, è parso immediatamente dolorante, con Zidane che si è visto costretto a sostituirlo. Per lui è già finita la maxi sosta delle nazionali.
Francia, tegola Mbappé. Zidane: "Le cose non vanno bene"Sono trascorsi appena 5 minuti dall'esaltazione per il gol alla smorfia di dolore per l'infortunio. Kylian Mbappé avrebbe accusato un fastidio al ginocchio sinistro. Nessuna distorsione, in ogni caso. A conferma di ciò è intervenuta la stessa Federazione Francese, sottolineando che l'infortunio si è presentato proprio nel momento esatto del gol. Zinedine Zidane ha optato per un cambio immediato, con Desire Doue che ha rilevato connazionale.
Sempre stando al comunicato emesso dalla Francia, la stella del Real Madrid abbandonerà il ritiro e tornerà in Spagna per stabilire terapie e tempi di recupero. Una serata da montagne russe per Mbappé che, soltanto pochi istanti prima della sostituzione, aveva siglato il gol numero 67 alla 107esima presenza con la maglia della sua Nazionale.
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