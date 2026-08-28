Jennifer Saviotti

Sono un’aspirante giornalista sportiva e amo profondamente il calcio, uno sport che seguo con curiosità, amore e attenzione per tutto ciò che gli ruota intorno. Attraverso la scrittura racconto il calcio cercando di andare oltre il semplice risultato: mi piace parlare delle partite, dei protagonisti, delle storie e delle emozioni che fanno parte di questo mondo. Scrivere di calcio mi permette di dare voce a una passione che ho sempre avuto nel cuore. Il futuro come lo vedo? A bordo campo, raccontando una partita, con il cuore gonfio di emozioni e la possibilità di raccogliere e trasmettere attraverso le mie parole le emozioni di una partita, dei suoi protagonisti e di chi la vive.