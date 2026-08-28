Jennifer Saviotti

Roberto Carlos, dall’Inter al Real Madrid in dieci minuti: il trasferimento che cambiò la storia di entrambe
All’Inter cercavano ancora il suo posto. A Madrid, Fabio Capello aveva già capito cosa farne.
Sono un’aspirante giornalista sportiva e amo profondamente il calcio, uno sport che seguo con curiosità, amore e attenzione per tutto ciò che gli ruota intorno. Attraverso la scrittura racconto il calcio cercando di andare oltre il semplice risultato: mi piace parlare delle partite, dei protagonisti, delle storie e delle emozioni che fanno parte di questo mondo. Scrivere di calcio mi permette di dare voce a una passione che ho sempre avuto nel cuore. Il futuro come lo vedo? A bordo campo, raccontando una partita, con il cuore gonfio di emozioni e la possibilità di raccogliere e trasmettere attraverso le mie parole le emozioni di una partita, dei suoi protagonisti e di chi la vive.
All’Inter cercavano ancora il suo posto. A Madrid, Fabio Capello aveva già capito cosa farne.
Quattro gol, due assist e una velocità che sembra intatta: il gabonese è diventato il volto della rinascita del “Super Dépor”
Avrebbe avvelenato un suo compagno: giocatore dilettante di 35 anni è in custodia cautelare
La prima Italia del Mancini-bis prende forma: Cissé si mette in luce mentre il Ct valuta nuovi calciatori da convocare
José Mourinho torna a guidare il Real Madrid in Champions League senza considerare il nuovo incarico come un’occasione per saldare i conti con la sua prima esperienza al Santiago Bernabéu. Alla…
Arrivato dal Belgio nel 1910, Van Hege trascinò il Milan con una cinquina nella Prima Categoria 1911-1912. Sul tabellino il suo nome compare al 20’, 59’, 65’, 74’ e 75’.
Al Comunale di Torino si affrontarono Boniperti, Charles e Sívori da una parte, Liedholm, Schiaffino e Altafini dall’altra. A decidere la partita fu una doppietta di Ernesto Grillo.
Il 27 agosto 2018 Javier Pastore segnò il suo primo gol con la Roma con uno spettacolare colpo di tacco dopo appena 74 secondi.
In vista di Valencia-Barcellona, il ricordo della vittoria conquistata al Camp Nou nel settembre 1987
Il 31 maggio 1987 il concerto dei Duran Duran rese indisponibile il Simonetta Lamberti.
Un nome di troppo sulla distinta trasformò un pareggio in una sconfitta a tavolino
Il 12 maggio 2001 la Roma superò l’Atalanta per 1-0 davanti a 64.013 spettatori: riviviamo quella partita e la rete splendida di Vincenzo Montella
I club inglesi investono sempre di più sui giovani e alimentano un mercato interno
Il 19enne francese è arrivato dalla Roma in prestito e non ha ancora debuttato in Premier
L’esterno giamaicano passa all’Olympiacos con un contratto fino al 2029
Il tecnico portoghese riprende la guida delle Black Stars dopo il Mondiale: il ritorno arriva in una Nazionale che negli ultimi anni ha cambiato più volte allenatore.
In Coppa di Germania il Dortmund ha mandato in campo insieme tre giovani italiani.
Il no dell’Everton a Balogun ha ribaltato anche il trasferimento di Camara al Chelsea.
La rivoluzione degli Spurs può creare problemi se non arriveranno nuovi ricavi
Il ds giallorosso fa il punto sul mercato e chiarisce i casi Leweling, Luiz Henrique e Koné
L’addio del terzino al Napoli affidato a una lunga lettera sui social
La Nigeria entrerà nella nuova era Adidas dal 2027: 4,5 milioni di dollari in contanti, 4 milioni in materiale e una quota sulle vendite.
Il centrocampista argentino ha dedicato un lungo messaggio al compagno dopo l’addio alla Nazionale
Il club femminile di Kampala chiude le qualificazioni con una difesa ancora imbattuta
Il danese è già una presenza importante per l’Atlético, ma Simeone vede margini di crescita
Il portoghese saluta i rossoneri dopo sette stagioni e firma fino al 2030
Il centrale argentino saluta l’OM e riparte dalla Serie A con la maglia numero 26
Il capitano è pronto a lasciare Bergamo dopo anni: decisiva la telefonata di Gasperini
La Juventus cerca conferme, il Parma una risposta dopo il ko con il Cagliari
Monaco e Stoccarda hanno storie regionali differenti, ma condividono un peso economico e sportivo che rende il loro confronto qualcosa di più di una sfida di Bundesliga.