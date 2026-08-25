Il Monza torna a spingere per Cyril Ngonge. Nelle ultime ore il club brianzolo ha riallacciato i contatti con il Napoli per provare a trovare l’intesa per l’esterno belga, come riporta Sky Sport. La fumata bianca non c’è ancora, ma il dialogo tra le parti è entrato in una fase più concreta.

Il classe 2000 resta quindi una delle opzioni valutate dal club brianzolo per rinforzare il reparto offensivo. Il Napoli, invece, considera il giocatore in uscita e sta valutando la soluzione migliore per il suo futuro.

Ngonge, la stagione tra Torino ed Espanyol

Ngonge è reduce da un’annata divisa in due. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Torino, prima di trasferirsi all’Espanyol. Con i granata ha realizzato un gol e fornito due assist; in Spagna ha invece disputato nove partite nella Liga, mettendo a referto altri due assist.

Cyril Ngonge dell'RCD Espanyol durante la partita La Liga EA Sports tra RCD Espanyol e Levante UD giocata allo stadio RCDE il 27 aprile 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO)

Dopo i due prestiti, l’esterno belga è rientrato al Napoli e ora cerca una nuova sistemazione. La possibilità di restare in Serie A resta concreta e il Monza rappresenta una delle piste più attuali per il suo futuro.

Il Monza prova ad accelerare

La squadra allenata da Juric è alla ricerca di rinforzi offensivi e Ngonge può rappresentare una soluzione interessante per il reparto. Il club brianzolo vuole provare a sfruttare il momento favorevole e superare la concorrenza delle altre squadre interessate, tra cui il Parma. L’intesa definitiva, però, non è ancora stata raggiunta. Le informazioni più recenti parlano di contatti in corso e della volontà delle parti di arrivare a un accordo, senza considerare l’operazione già conclusa.

Dopo Torino ed Espanyol, Ngonge potrebbe quindi ripartire ancora dalla Serie A. Questa volta in Brianza, dove il suo futuro resta legato ai nuovi sviluppi del dialogo tra Monza e Napoli.