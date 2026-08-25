Come riportato da Mundo Deportivo, è venuta a mancare la nonna paterna di Gerard Piqué all'età di 102 anni.
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La nonna paterna di Gerard Piqué del Barcellona, Lina Rovira Montsant, è morta all’età di 102 anni. La notizia è stata riportata da Mundo Deportivo, che ha spiegato come la famiglia dell’ex calciatore stia vivendo queste ore di dolore. Lina Montsant era la madre di Joan Piqué, padre dell’ex giocatore blaugrana. Una lunga vita terminata 2 anni dopo aver superato il traguardo del secolo e che ha visto la donna accompagnare la propria famiglia attraverso diverse generazioni.
Morta a 102 anni la nonna di Piqué: la data e gli orari del funerale
Oggi era previsto il velatorio, dalle ore 17:00 alle 20:30, presso l'obitorio di Sant Guim de Freixenet, in Catalogna. Domani, 26 agosto, si terrà invece la messa funebre nella chiesa del Sagrat Cor, con inizio alle ore 12:00. La famiglia Piqué ha scelto di vivere il momento nel massimo riserbo, senza rendere pubblici ulteriori dettagli sulle circostanze della morte. Ciò che si conosce però è il dolore dietro a queste situazioni, quando una persona che per tutta la vita hai visto e sentito sparisce per sempre e non contano più la fama, la carriera o i soldi che uno come lui può possedere.
La scomparsa di Lina Rovira Montsant arriva dopo una vita particolarmente lunga, vissuta attraversando epoche profondamente differenti tra loro e accompagnando la crescita della propria famiglia di generazione in generazione. Per Gerard Piqué si tratta della perdita di una figura appartenente alla sua storia personale e familiare, lontana dai riflettori che potrebbe aver caratterizzato per anni la carriera dell'ex difensore.
Fallece la abuela de Gerard Piqué— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 25, 2026
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Piqué, ritiratosi dal calcio nel novembre 2022 dopo una carriera straordinaria, si trova così ad affrontare una partita personale particolarmente delicata ma da cui, sicuramente, riuscirà a uscirne vincitore come molte volte nella sua carriera. Con il Barcellona ha costruito gran parte della propria leggenda, conquistando numerosi trofei: 9 Campionati spagnoli, 7 Copa del Rey, 6 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League (3 con il Barcellona, 1 con il Manchester United), 3 Supercoppe UEFA, 3 Coppe del Mondo per club, 1 Europeo nel 2012 e un Mondiale nel 2010.
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